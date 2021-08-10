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İBB ekipleri 12 gündür orman yangını mücadalesinde! - Son Dakika

İBB ekipleri 12 gündür orman yangını mücadalesinde!

10.08.2021 14:33
İBB ekipleri 12 gündür orman yangını mücadalesinde!, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ile Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçeleri çevresinde başlayan orman yangınlarına müdahale etmek için 29 Temmuz'da yola çıkan İBB ekiplerinin zorlu mücadelesi devam ediyor.

12 gündür aralıksız devam eden mücadelede şimdiye kadar; 50 araç ve ekipmanla 295 personel, söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı. Bölgeye ayrıca, yangından sağ kurtulan ve yaralı olan can dostlarımız hayvanları tedavi etmek için 8 kişilik veteriner hizmetleri veren bir ekip de gönderildi. Halkın gereksinimleri için de 4 kamyon gıda takviyesi yapıldı.

SARAÇHANE/ İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) profesyonel ekipleri, Antalya'nın Manavgat ile Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçeleri çevresinde başlayan orman yangınlarına karşı sürdürdüğü mücadeleye diğer yerlerden gelen ekiplerle birlikte sürdürüyor.Şimdiye kadar 295 personelin, 50 araç ve ekipmanla söndürme, soğutma çalışmalarını yürüttüğü bölgede 12 gün geride kaldı. AKOM'un koordinasyonunda üç kola ayrılan İBB ekibi, 278 personel, 49 araç ve ekipmanla bugün de sahadaki mücadelesini sürdürüyor.

BÖLGEYE GIDA TAKVİYESİ YAPILDI

Bir gıda mühendisi, 4 şoför, 4 adet soğuk hava depolu kamyondan oluşan İBB İşletmeler Müdürlüğü Lojistik Destek Merkezi'ne bağlı ekipler 5 Ağustos Perşembe günü ; Antalya'ya gıda malzemesi götürdü. Ekiplerin yangından etkilenen bölge halkına gıda dağıtımı çalışmaları devam ediyor.

İBB EKİBİ ÜÇ KOLA AYRILDI

İBB'nin bölgeye 29 Temmuz Perşembe günü gönderdiği ilk itfaiye ekibi Antalya Manavgat'a ulaşır ulaşmaz, Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldı. Alınan ihbarlar doğrultusunda bölgedeki ikametgah yangınlarına da müdahale eden ekipler, bölgedeki yangınların kontrol altına alınmasının ardından Muğla Yatağan'a hareket etti. Gece saatlerinde bölgeye ulaşan ekipler 1 Ağustos Pazar günü sabah saatlerinde müdahale çalışmalarına başlayarak; Yatağan ilçesi Hacıveliler Köyü mevkiindeki yangınlara müdahale etti. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine su takviyesi çalışmaları da sürüyor.

Antalya ekibi ile aynı gün yola çıkan Muğla Marmaris ekibi, 101 personel ve 14 araçtan oluşuyor. 30 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde bölgeye ulaşan ekip, Muğla İtfaiyesi ile koordine olarak İçmeler ve Hisarönü bölgelerine geçerek yangınlara müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları ile 5 Ağustos öğlen saatlerinde bölgedeki yangınların kontrol altına alındı. Ekipler, Marmaris'ten ayrılarak Muğla'nın Menteşe ilçesindeki yangınlara müdahale için bölgeye geçti. Bölgede yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler, çalışmalarını tamamlamasının ardından Cumartesi günü de Köyceğiz'e geçerek yangınlara müdahale etmeye başladı. Ekiplerin Köyceğiz ilçesi Sazak, Çayhisar Çövenli mevkilerinde yangınlara müdahale çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Pazar günü yola çıkan Muğla Bodrum ekibi de 53 personel ve 9 araçtan oluşuyor. 2 Ağustos Pazartesi günü bölgeye ulaşan ekipler; Milas'ın Çökertme ve Yeniköy, Salı günü de Türkevleri mevkiindeki yangınlara müdahale etti. Yangının yerleşim alanlarına ve Kemerköy Termik Santraline de sıçramasının önüne geçmek için çalışmalar yürüten ekip; Milas ilçesi Bayırköy, Gürceğiz, Akçakaya, Fesleğen mevkilerindeki yangınlara müdahale çalışmaları devam ediyor.

VETERİNER HİZMETLERİ DE SAHADA

Yangın bölgelerinde zarar gören yaban hayvanları, çiftlik hayvanları ve sokakta yaşayan can dostlarımız için İBB'nin veteriner hekimleri de tıbbi müdahale çalışmalarına katkı veriyor. Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nden 2 araç ile beraber 5 veteriner hekim, bir veteriner teknikeri, ilaç, tıbbi sarf malzeme ile kedi ve köpek mamasını yanında götürdü. Ekipler, Manavgat ve Köyceğiz ilçeleri ile köylerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

İSKİ'DEN SU TERFİ MERKEZİNE DESTEK

İBB'nin bölgeye ilk hareket eden ekiplerinden bir diğeri de İSKİ oldu. 8 personel, 4 araç ve 2 adet 2030 kVA jeneratör ile Antalya'nın Manavgat ilçesine hareket eden İSKİ destek ekibi, 30 Temmuz Cuma'dan bu yana destek hizmetlerini sürdürüyor. Antalya Su ve Atıksu İdaresi ile koordineli çalışan İSKİ ekibi, beraberinde götürdüğü jeneratörleri bölgedeki 2 farklı temiz su terfi merkezine takviye ederek altyapıyı güçlendirdi. Ekiplerin takviye çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB ekipleri 12 gündür orman yangını mücadalesinde! - Son Dakika


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