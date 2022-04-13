İBB Meclis toplantısında İETT'nin 2021 faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İETT Genel Müdürlüğü 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi.

İBB Meclisi toplantısı, 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde devam etti.

Meclis toplantılarında faaliyet raporunu okuyan İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Alper Bilgili, şehir içi toplu taşımanın yüzde 60'ıyla ilk sırada yer aldıklarını, 800 hat, 17 garaj, 15 bin durak ve 10 bin personel ile hizmet verdiklerini söyledi.

Bilgili, filolarındaki 6 bin 373 aracın 672'sinin metrobüs hattında, 5 bin 581'inin şehir içi otobüs hatlarında ve 120'sinin de Adalar'da hizmet verdiğini aktardı.

Şehir içi otobüslerin 2 bin 540'ının İETT'ye ait, 3 bin 41 tanesinin de özel halk otobüsü esnafının olduğunu belirten Bilgili, şu bilgileri paylaştı:

"İETT'nin yıllık yolculuk sayısı 353 milyondan 422 milyona yükselmiştir. İETT olarak toplam sefer sayımızı pandemi öncesi dönem olan 2019 yılının da üzerinde tamamladık. İstanbul'da lastik tekerlekli ulaşımda çalışan tüm otobüslerin, sarı renge boyanmasını tamamlamış olduk. Projenin ikinci adımı olarak, İETT araçlarına uyguladığımız kapsamlı teknik muayeneleri, özel halk otobüsü araçlarına da uygulamaya başladık. Ocak ayından itibaren 10 adet garajımızda artık özel halk otobüslerine de TÜV muayenesi muadili teknik muayene gerçekleştiriyoruz. Bu yıl içerisinde özel halk otobüslerinin tamamında kamera, bilgilendirme ve anons sistemleri, telemetri ve benzeri donanım montajlarının tamamlanmasını hedefliyoruz."

Kadın sürücü sayısı artacak

Bilgili, daha önce istihdam edilen kadın sürücülere ek olarak Adalar'daki elektrikli araçlarda çalışan sürücülerle birlikte toplam 102 kadın sürücü personele istihdam sağladıklarını anlatarak, bu yıl içerisinde 50 kadın sürücünün daha istihdamını planladıklarını kaydetti.

Yeni otobüs alımı

100 adet 21 metre ve 280 yolcu kapasiteli 60 adet 25 metre yeni metrobüs araçlarının ilk 30 adedinin dün itibariyle hizmete başladığını dile getiren Bilgili, "Geriye kalan 130 metrobüs teslimatını birkaç ay içinde tamamlayarak metrobüslerimizin ortalama yaşını 11'den 9'a indireceğiz. Bu sayede toplam filo yaşımız da 10'dan 9'a inmiş olacak." dedi.

Elektrikli otobüs alım ihalesini yakın zamanda tamamlayarak 50 adet elektrikli otobüs alacaklarını bildiren Bilgili, "Adalar ilçemizde yeni aldığımız 60 elektrikli aracımız, kendi sınıfında Türkiye'deki ilk yerli, tescilli elektrikli araçlar olarak 2021 yılında hizmete başladılar." ifadelerini kullandı.

Akaryakıt fiyatlarında neredeyse 3 kat artış olduğuna işaret eden Bilgili, "2021 yılında 2 tam biletle 1 litre motorin alınabiliyorken, bugün bile 1 litre motorin için yaklaşık 3 tam bilet bedeli gerekmektedir. Ekonomik göstergelerdeki değişimin sonucunda İETT'nin işletme geliri ile gideri arasındaki makas açılmıştır. Abonman ve indirimli yolculukları da hesaba kattığımızda bugün itibarıyla bir yolcudan elde ettiğimiz gelir 5 lira düzeyinde iken, gider 12 lira olarak gerçekleşmektedir. İETT ve özel halk otobüsleri olarak yılda 1 milyarı aşan yolcu taşıdığımızı düşünürsek, belediyemizin yıl boyunca lastik tekerlekli toplu ulaşıma 7,5 milyar lira tutarında destek vermesi gerekecektir." şeklinde konuştu.

İETT'nin 2021 yılı bütçe gerçekleşme rakamlarını da paylaşan Bilgili, personel giderlerinin 467 milyon 8 bin 821 lira, SGK giderlerinin 92 milyon 159 bin 447 lira olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Mal ve hizmet alım giderleri 2 milyar 730 milyon 457 bin 879 lira, faiz giderleri 22 milyon 921 bin 877 lira, cari transferler 6 milyon 727 bin 307 lira, sermaye giderleri 133 milyon 865 bin 649 lira olmak üzere toplam 3 milyar 453 milyon 140 bin 979 liradır. Gelir gerçekleşmemiz ise teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 1 milyar 195 milyon 679 bin 857 lira, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 1 milyar 393 milyon 215 bin 583 lira, diğer gelirler 120 milyon 67 bin 599 lira, ret ve iadeler 97 bin 705 lira ve açığın finansmanı 744 milyon 275 bin 645 lira olmak üzere toplam 3 milyar 453 milyon 140 bin 979 liradır."

"Devlet tüketiciye katkı sağlamıştır"

AK Parti İBB Meclis Üyesi Mehmet Selim Bilmen de 2019 ila 2021 yılları arasında Türkiye'nin 80 milyar dolarlık ÖTV gelirinden vazgeçtiğini belirterek, "Benzin ya da mazot fiyatını tüketiciye, bizlerin daha az fiyattan almasını sağlayarak tavan fiyat belirlemiştir. Şu an 20 lira civarındaki benzin ya da motorin tüm vergiler alınsaydı 25'lere belki daha fazlasına çıkacaktı. Devlet tüketiciye katkı sağlamıştır. 80 milyar dolar ortalama Türkiye bütçesinin yüzde 10'una denk gelmektedir." diye konuştu.

"Belediye başkanımız deniz ulaşımıyla kendi sorununu da çözmüş"

İBB AK Parti Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir de AK Parti döneminde İETT'nin altın çağını yaşadığını ifade ederek, son 2 yıldır çöküşe geçen İETT Genel Müdürlüğünün durumunu gördüklerini ve üzüldüklerini söyledi.

Faaliyet raporunun ön sözünde Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının devreye alınarak E-5 ve metrobüsün yükünün hafifletildiğinin belirtildiğini anlatan Özdemir, "Değerli Belediye Başkanımızın bizim yaptığımız bir metroya değinmesi bizi mutlu etti. Fakat E-5'in ve metronun güncel durumundan bihaber olması da bir meclis üyesi olarak bizi oldukça üzdü. Belediye Başkanımız deniz ulaşımıyla kendi sorununu da çözmüş oldu. Fakat İstanbulluların çilesi katlanarak devam etmekte." şeklinde konuştu.

Kontrolsüz alım yapıldığı iddiası

2020 ve 2021 faaliyet raporlarında genel olarak bakıldığında ciddi miktarda teknolojik ürünler alındığını gördüklerini dile getiren Özdemir, "Bugüne kadar almış olduğu teknolojik ürün rakamlarını neredeyse aynısı kadar bir yılda sadece alım yapılmış. Bu durum bize kontrolsüz bir şekilde alım yapıldığı konusunda ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Özel Ulaşım Denetleme Dairesi kurulmuş, 1 yıl içerisinde muhtemelen Halk otobüsçülerimizin ücretlerini alamadıkları için başvurdukları daireyi kapatmak zorunda kalmışsınız. 2019 yılında 400 milyon artı veren bütçe, 2020 yılında 150 milyon, 2021 yılında da 750 milyonluk bir eksiyi görüyoruz." diye konuştu.

"Yükü halkın sırtına yükleme alışkanlığını görüyoruz"

Özdemir, "AK Parti 5 yılda 3 defa, 10 yılda 6 defa zam yapmıştı. Sübvansiyon sistemini getirdi, halkın ucuz ulaşım kullanabilmesini sağladı. Maalesef CHP burada sorumluluktan kaçıp bütün yükü halkın sırtına yükleme alışkanlığını görüyoruz. İSKİ'de de, Halk Ekmek'te de, İSPARK'ta da maalesef görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir Belediyesini Başkan'dan daha çok Murat Ongun, meclis üyelerinden daha çok bürokratlar savunur hale gelmiş." diyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Biz eskiden CHP'nin meclis üyelerini görürdük. Bürokratlara teslim edilmiş. Bürokratlar üzerinden yürüyen bir büyükşehir alışkanlığını görüyoruz. CHP seçim öncesinde çok şeyler söylüyor, toplumumuz bunun karşılığının olmadığını görür. Ekrem Beyin verdiği tonlarca sözü maalesef tutmadığını görüyoruz ki Beylikdüzü karnesi çok zayıftı. 30 vaadinden birini gerçekleştirmişti."

Abdullah Özdemir, seçim döneminde "CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşım ücretsiz olacak" sesli vaadini kürsüden dinleterek, "Öğrencilere yüzde 40 zammını geri çeken bir AK Parti Grubu'nun varlığını bugün net bir şekilde ifade ediyoruz sizlere." dedi.

"Gece çift bilet uygulandığını kimse bilmiyor"

AK Parti Meclis Üyesi Ceyhun Özkan da gece 24.00'dan itibaren çift bilet uygulandığının kimse tarafından bilinmediğini belirtti.

İETT Genel Müdürlüğü 2021 yılı faaliyet raporuna 126 ret, 92 kabul oyu kullanıldı. Yasaya göre "hayır" oyu 4'te 3'ü geçmediği için kabul edilmiş sayıldı.