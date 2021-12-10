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İBB'nin gençlerin gelişimi için düzenlediği Kariyer Eğitim Günleri 11 Aralık'ta başlıyor - Son Dakika

İBB'nin gençlerin gelişimi için düzenlediği Kariyer Eğitim Günleri 11 Aralık'ta başlıyor

10.12.2021 09:45
İBB'nin gençlerin gelişimi için düzenlediği Kariyer Eğitim Günleri 11 Aralık'ta başlıyor

2 bin kişinin başvuru yaptığı programlarda; akademisyenler, uzmanlar, özel sektör temsilcileri bilgi ve tecrübelerini gençlerin gelişimi için paylaşacak.

Katılımcılara yepyeni bir vizyon kazandırmayı amaçlayan eğitimler ücretsiz olarak düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ücretsiz olarak düzenlediği Kariyer Eğitim Günleri, üniversite öğrencisi ve mezunlarının katılımı ile 11 Aralık Cumartesi günü başlayacak.Avrupa Yakası'nda Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezinde, Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye Şehit Kaymakam M. Fatih Safitürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek eğitimler saat 13.00'de yapılacak.

FARKLI SEKTÖRLERDEN EĞİTİMCİLER

Akademisyenler, iş, sanat, eğitim, spor ve medya dünyasının temsilcileri ve özel sektör yöneticilerinin eğitimci olarak katılacakları programlar gençlerin donanımlarını arttırmak ve istihdam olanaklarına katkıda bulunabilmek amacıyla düzenlenecek. 2 bin kişinin kayıt olduğu eğitimlerin ilk haftasında gençlerin öğrencilik ve iş hayatlarındaki başarılarını geliştirmesi için tecrübeler aktarılacak.

İLK DERS İŞ GÖRÜŞMESİ

Kariyer Eğitim Günleri'nde Avrupa Yakası'nın ilk dersi, iş görüşmeleriyle başlayacak. Eğitimci Yazar Haluk Tatar "CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri" konusunda bilgiler verecek. Bilgi Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanı Murat Saydam'ın "Profesyonel Öğrenci Olmak" konusuyla başarılı bir kariyer için neler yapılması gerektiğini anlatacak. "Duygusal Dayanıklılık" konusuyla Kurumsal Eğitim UzmanıDilek Tuğba Uz da gençlerle bir araya gelecek.

Anadolu Yakası'nda ise 2020 yılında "Yılın İş Adamı" seçilen The Brain Group Kurucusu Emir Kosif "4 Yanlış 1 Doğruya Götürür" eğitimiyle gençlere bilgi ve tecrübelerini aktaracak. Zarafet, İmaj ve İletişim Uzmanı Ayça Kuru'nun "Sosyal Yaşamda Kişisel İş Etiketi, İmaj ve İletişim" eğitimiyle katılacağı Kariyer Eğitim Günleri'nin son konuğu "Siz Hiç İlham Perisi Gördünüz Mü?" konusuyla Akademisyen ve Fikir Yazarı Prof. Dr. Uğur Batı olacak.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB'nin gençlerin gelişimi için düzenlediği Kariyer Eğitim Günleri 11 Aralık'ta başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB'nin gençlerin gelişimi için düzenlediği Kariyer Eğitim Günleri 11 Aralık'ta başlıyor - Son Dakika
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