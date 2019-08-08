İBB'NİN YENİ KADROSU TANITILDI

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Sedat Peker'e yakınlığıyla tanınan Emre Olur, Gökhan Özoğuz'u tehdit etti

2019/2020 üretim sezonu için ayçiçeği alım fiyatı ton başına 2 bin 500 lira oldu