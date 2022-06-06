İBB Şehir Tiyatroları, Harbiye'de bu yaz 6 oyunla seyirci karşısına çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, "8. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" ve "Zehir" oyunlarıyla sanatseverlerin karşısına çıktı.

Festivale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Frankfurt'un çok güzel bir enerjisi olduğunu, festivalin ise 8 yılda çok güzel aşama kaydettiğini ifade etti.

Usta oyuncu İşsever, Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu ile ekibine teşekkür ederek, "Ülkemden bu kadar uzakta bir yerde, Türkçe tiyatro yapmak için herkes seferber olmuş. Bizim de bu çorbada tuzumuz olduğu için çok teşekkür ediyoruz onlara. Böyle bir fırsat vermişler. Daha çok çabada bulunmak için gayret edeceğiz." dedi.

Festivalde takdim edilen "Tiyatroya Bir Ömür Onur Ödülü"nün de sahibi olan İşsever, bu tür organizasyonları başlangıcından sonra devam ettirmenin zorluğuna işaret ederek, "Kendi ülkenizin dışında birçok lobiyle karşılaşırsınız. Fakat bu sefer geldiğimde çok şanslı bir enerji gördüm. Frankfurt Belediye Meclis Başkanı bir Türk ve bir hanım. Başkonsolosumuz da bu festivale çok büyük destek veriyor. Bu enerji bence çok olumlu yansıyacak festivale." değerlendirmesini yaptı.

"Burada bir oyunculuk okulu açmamız lazım"

Ayşegül İşsever, Avrupa'da yaşayan Türk asıllı birçok gencin oyunculuk yapmak istediğini festival sırasında gördüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Oyunculuk konusunda çok istekliler ama anladığım kadarıyla doğru yerlere çok ulaşamamışlar. Onların burada ne kadar zamandır kaldıklarını bilmiyoruz. Burada doğan bir çocuk, dili çok iyi bildiği için buradaki oyunculuk okullarında çok başarılı olabilir ama buraya sonradan gelip yerleşen bir gençse dil konusunda başarılı olma şansı yok. O yüzden bizim de bence burada bir oyunculuk okulu açmamız ve yetkin insanların bu işe el atması lazım. Burada çok yetenekli oyuncularla karşılaştım, tanıştım. Onların yaptığı bazı şeyleri izledim, gerçekten çok etkilendim, yetenekli gençler var. Ama tabii ki doğru ellerde bunun doğru yere evrilmesi lazım. O konuda da destek verebiliriz. 'Türkçe tiyatro yapacağım.' diye bu kadar çaba sarf eden insan olduğunu görmek de ayrıca beni memnun etti. Biz Türkiye'de büyük bir tiyatroyuz. Böyle bir oluşuma katkıda bulunur, gereken neyse yaparız."

"Yelpazesi çok geniş bir repertuvarla bu sene seyirci karşısına çıkacağız"

Şehir Tiyatrolarındaki 36. yılını kutladığını kaydeden İşsever, genel sanat yönetmenliği görevine ilişkin, "Evimizin anahtarını bize geri teslim ettiler. Ben öyle bakıyorum meseleye." ifadesini kullandı.

İşsever, Şehir Tiyatrolarının bir asrı aşan geçmişine vurgu yaparak, "Şehir Tiyatrosunun kendisine ait bazı sabitleri var. Bu sabitleri, evin içindeki insanın değerlendirmesiyle, dışındakinin değerlendirmesi arasında siz de takdir edersiniz ki çok büyük bir nüans olur. Seyircimizi çok iyi tanıdığımız için yelpazenin çok geniş olması gerektiğini, ana akım tiyatrolardan biri ve ödenekli bir tiyatro olduğumuzun farkına varıp buna göre davrandığımızda zaten yapacağımız işlerin profili anında değişir. O yüzden biz her kesime hitap edecek, yelpazesi çok geniş bir repertuvarla bu sene seyirci karşısına çıkacağız." diye konuştu.

Şehir Tiyatrolarının arşiv çalışmalarındaki eksikliği Kovid-19 salgını döneminde fark ettiklerini aktaran İşsever, şu bilgileri verdi:

"Çok güzel oyunlar var. Fakat çekimleri o kadar kötü ki hiç kimseye izletemezsiniz. O yüzden biz bu eksiğimizi fark ettik, şimdi özellikle bir çekim günü tayin ediyoruz. Oyun çıktıktan, prömiyerini yaptıktan sonra ilk oyunda dört, beş kamerayla düzgün bir çekim yapıp onu arşive kaldırıyoruz. Sonrasında da şöyle bir karar aldık, oyun kaldırıldıktan sonra arşivden onu seyirciye açabiliriz diye. Avrupa'dakiler de böylelikle seyreder, herkes seyredebilir. Müdürümüz Ceyhun Ünlü bey de çok destekledi. Bunun için bir planlama yapıyoruz şu anda, 'nasıl yapabiliriz' diye. Çünkü biliyorsunuz bu oyunların aynı zamanda telifleri var, bazılarıyla sözleşmeler bitmiş. Telif konusuna çok özen gösteriyoruz. Hiç kimsenin hakkı kimseye geçmemeli. Zamanında çok büyük hatalar yapılmış telif konusunda. Biz aynı hataya düşmemek için çok titiz davranıyoruz."

"Çocuklarımızı tiyatroyla kucaklaştırmak istiyoruz"

Ayşegül İşsever, yaz aylarında İBB Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenecek festival kapsamında 3 oyunun ikişer kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneleneceğini sözlerine ekledi.

"İki Efendi'nin Uşağı", "12. Gece" ve "Hastalık Hastası" adlı oyunların izleyiciyle buluşacağını kaydeden İşsever, " Moliere'in 400. doğum yılı bütün dünyada büyük etkinliklerle kutlanıyor. "Bizde 'Hastalık Hastası' oyunu vardı. Bir de 'Tartuffe'u ekledik bu sene. Güzel bir sezon olacak. Seyircinin pandemiden sonra iyi bir repertuvarla karşılaşacağını, bunu çok beğeneceğini düşünüyorum. Bize çok yakışan bir repertuvar oldu. Garajlarda bile prova yapılıyor." diye konuştu.

İşsever, İBB Şehir Tiyatrolarında gelecek sezon çocuk izleyiciye özel program hazırlanacağının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyüklerden daha çok çocuklarla ilgileneceğiz. Özellikle şehrin dışında kalan merkezlerde, şehrin merkezine ulaşmakta zorluk çeken çocuklarımızı tiyatroyla kucaklaştırmak için gayret sarf edeceğiz. Onlar için hızlı hareket edebilen, içeriği dolu, zengin bir görselle güzel oyunlar planladık. Her hafta hatta bir de atölye çalışması yaparak, çocuklarımızın tiyatroyla kucaklaşmasını istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz, sanatla karşılaşan çocuklar, her zaman daha yaratıcıdır, daha farklı pencerelerden bakmayı, daha yetkin bir bakış açısına sahip olmayı ve özgüveni kazanır. Ödenekli bir tiyatro olarak üstümüze düşeni yapmak durumundayız. Biz hep şehrin tiyatrosu olduğumuzu iddia ediyoruz. Dolayısıyla da üzerimize düşen neyse hepsini yapacağız."