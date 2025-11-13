İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor - Son Dakika
İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor

İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal\'ın da hapsi isteniyor
13.11.2025 12:29
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İddianameye ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İddianamede sanatçı Ercan Saatçi ve oyuncu Serkan Balbal için de hapis cezası isteniyor.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede sanatçı Ercan Saatçi şüpheli olarak yer aldı. Oyuncu Serkan Balbal da iddianamede adı geçen kişilerden biri olarak yer aldı.

ERCAN SAATÇİ HAKKINDA 38 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Saatçi'nin şirketinin sahte fatura kestiği öne sürüldü. Saatçi hakkında, 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında 14 yıldan 38 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Murat Ongun'un yönlendirmesi doğrultusunda Emrah Bağdatlı ile Serdal Taşkın tarafından organize edilen etkinlik ve organizasyon alanındaki alt yüklenici ihalelerinde bazı şirketlere gerçeğe aykırı faturalar düzenlettirilerek elde edilen usulsüz kazancın örgüte aktarıldığı belirtildi. Ayrıca Ercan Saatçi'nin yöneticisi olduğu Saatçi Ajans Eğitim Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş. üzerinden, hak ediş tutarını artırmak amacıyla sahte fatura düzenlendiği kaydedildi. İddianamede beyanına yer verilen şüpheli iş insanı Serdar Haydanlı, Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.'ye sahte fatura düzenleyen 5 farklı şirket bulunduğunu, Serdal Taşkın'ın baskısıyla Ercan Saatçi'nin firmasından 30 Aralık 2019 tarihli, 339 bin lira tutarındaki 2 faturayı almak zorunda kaldığını söyledi. Serdar Haydanlı ifadesinde ayrıca, "Daha sonraki süreçte kestiğim faturalara ilişkin Kültür A.Ş. tarafından 2020 senesinin başında bizzat 4.5 G şirketime kesilen veya Kültür A.Ş.'nin uhdesinde bulunan diğer müşterilerden almış olduğum çekler şahsıma verilerek ödeme yapılmış oldu. Almış olduğum bu çeklerin vadesi kısa olanlarını Vesa Events ve Saatçi Ajans'a Serdal Taşkın'ın zorlamasıyla cirolayarak teslim ettim. Uzun vadeli çekler ise benim alacaklarıma istinaden bende kaldı. 23 Ocak 2020 tarihli 300 bin lira bedelli çeki cirolayarak Saatçi Ajans'a teslim ettim. Bu çeki hiçbir iş yapmadığı halde Saatçi isimli firmaya teslim ettim" dedi.

İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor
Ercan Saatçi

İMAMOĞLU'NUN İSTEĞİ ÜZERİNE DAİRE VERİLDİĞİ İDDİASI

Diğer yandan iş insanı Adem Soytekin ise ifadesinde, kendisinin yaptığı Bahçeşehir'deki Butik Panorama isimli projesinden bir adet 4+1 bahçe dublex daireyi Serdar Taşkın'a, bir adet 2+1 daireyi Ercan Saatçi'ye verdiğini ifade etti. Soytekin, "Ercan Saatçi'ye vermiş olduğum dairenin tapusu hatırladığım kadarıyla kendi üzerine değildi. Bu devrettiğim dairelere karşılık bu şahıslardan herhangi bir ödeme almadım. Bu daireleri Mehmet Murat Çalık'ın beni arayarak Serdal Taşkın ve Ercan Saatçi'ye, Ekrem İmamoğlu'nun istedikleri daireleri verilmesi gerektiğini söylemesi üzerine devrettim. Bu dairelerin parası tahminimce 5- 6 ay sonra nakit olarak Zafer Keleş veya Murat Keleş tarafından şirkette Serpil isimli çalışanıma teslim edildi. Bunlara ilişkin hem tapu kayıtlarını hem de şirkete giren para hesaplarını Cumhuriyet Başsavcılığınıza ibraz edeceğim" cümlelerini kullandı.

OYUNCU SERKAN BALBAL'A 16 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, iş insanı Murat Kapki'nin 'Para trafiğini yöneten isim' olduğu ve operasyon öncesinde bazı mal varlıklarını kendi üzerine aldığı öne sürülen Serkan Balbal'ın ifadesine de yer verildi.'Çocuklar Duymasın' dizisiyle tanınan oyuncu Serkan Balbal, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu ve tahliye edildi.Balbal hakkında, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilinçli şekilde yardım etmek' ve 'Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından toplam 7 yıl 4 aydan 16 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor
Serkan Balbal

"CİDDİ MİKTARDA BORÇ PARA VERDİM"

Balbal ifadesinde Murat Kapki'nin İBB görevlilerine kolay nakde çevrilebilecek hediyeler verdiğini anlatarak hediyelerin pahalı marka saatler ve değerli tablolar olduğunu belirtti. Balbal ifadesinde ayrıca, "Kendisiyle geçmişte iş yaptım. Bazı projeler için ciddi miktarda borç para verdim. Bu borçlara istinaden Berat Kapki'den ve Feyza Kapki'den elden 12 milyon 400 bin lira civarında para aldım ve hesabıma yatırdım. Bu para da hala hesabımda durmaktadır. 2010-2012 yılları arasında yapımcısı olduğum filmlerin vizyon öncesi reklamları için duvar kiralama ihtiyacım olduğundan dolayı Murat Kapki ile tanıştım. Bazı radyolara gayrıresmi ortak oldum. Aramızdaki nakit para alışverişlerinin birçoğu bu aramızdaki ticari ilişki neticesinde oluşan borçlardan kaynaklanmaktadır" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Sanat, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor - Son Dakika

SON DAKİKA: İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor - Son Dakika
