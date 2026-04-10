İbrahim Çelikkol’un ifadesinde Birce Akalay detayı: 2 senedir görüşmüyoruz - Son Dakika
İbrahim Çelikkol’un ifadesinde Birce Akalay detayı: 2 senedir görüşmüyoruz

10.04.2026 15:45
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren İbrahim Çelikkol’un savcılık sözleri ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun ifadesinde eski sevgilisi Birce Akalay ile ilgili "2 senedir görüşmüyoruz" sözleri dikkat çekti.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adı geçen İbrahim Çelikkol’un ifadesi gündem oldu. Adli Tıp’ta numune örneği verdikten sonra serbest bırakılan oyuncu, hakkındaki iddiaları reddetti.

“HAYATIMDA HİÇ KULLANMADIM”

Jandarmada ifade veren Çelikkol, uyuşturucu madde kullanmadığını vurgulayarak, “Hayatımda hiç kullanmadım. Uyuşturucu veya uyarıcı madde sattığını bildiğim kimse yoktur” dedi. Herhangi bir bağlantısı ya da para transferi olmadığını da sözlerine ekledi.

BİRCE AKALAY SORUSU DİKKAT ÇEKTİ

İfadesinde kendisine yöneltilen Birce Akalay sorusuna da yanıt veren Çelikkol, iki isim arasındaki ilişkiye açıklık getirdi. “Birce Akalay ile Siyah Beyaz Aşk dizisinde birlikte rol aldık. 2016’dan beri tanırım ancak 2 senedir görüşmüyoruz” diyen oyuncu, birlikte herhangi bir ortamda uyuşturucu kullanmadıklarını da özellikle belirtti.

“ŞAHİT OLMADIM”

Çelikkol, Akalay hakkında da net bir ifade kullanarak, “Birce Akalay’ın uyuşturucu madde kullandığını görmedim ve hiç şahit olmadım” dedi.

AKALAY’IN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTI

Birce Akalay, yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı bilgisi gündeme gelmiş, oyuncu daha sonra sosyal medya hesabından kendisine destek olanlara teşekkür etmişti.

