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İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

30.11.2021 10:11
İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kayseri, Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Nevşehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kayseri, Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Nevşehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayacak kuvvetli rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına, kuvvetli fırtına, Yozgat'ın Aydıncık ve Çekerek, Sivas'ın Yıldızeli, Hafik, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde tam fırtına şeklinde eseceği, gece saatlerinden itibaren ise etkisini yitireceği bildirildi.

Açıklamada, soba, doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve kar erimelerine karşı ilgilerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kırşehir, Nevşehir, Fırtına, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika
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