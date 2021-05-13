Sivas, Kayseri, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ve Nevşehir'de, Ramazan Bayramı namazı camilerde eda edildi.
Niğde
Niğde'de El Kuddüs Camisi'ne gelen vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını Kovid-19 tedbirlerine uyarak eda etti.
Seccadesini getiren bazı vatandaşlar, caminin dışında namazlarını kıldı.
Bayram namazından sonra okunan hutbede, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulması için dua edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İç Anadolu'da Ramazan Bayramı namazı kılındı - Son Dakika