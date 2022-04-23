İçişleri Bakanı Soylu'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması

23.04.2022 12:43
İçişleri Bakanı Soylu'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tekalif-i Milliye emirleriyle ordu için çorap, bıçak, at arabası gibi ihtiyaçları temin ederek Kurtuluş Savaşı'nı kazanan Gazi Meclis, bugün insansız hava aracı üreten ve helikopter dahil pek çok savunma sanayi ürününü ihraç eden bir ülkede millet iradesini...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tekalif-i Milliye emirleriyle ordu için çorap, bıçak, at arabası gibi ihtiyaçları temin ederek Kurtuluş Savaşı'nı kazanan Gazi Meclis, bugün insansız hava aracı üreten ve helikopter dahil pek çok savunma sanayi ürününü ihraç eden bir ülkede millet iradesini temsil etmekte, kaosa sürüklenen insanlığa umut olmaktadır." ifadesini kullandı.

Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Sakarya Meydan Savaşı'nda düşmana, 15 Temmuz'da haine karşı onurlu ve cesur duruşuyla ışıkları sönmeyen Gazi Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yılının idrak edildiğini belirtti.

Anadolu'yu parçalamak ve milleti yok etmek üzere başlatılmış bir savaş ortamında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tam bağımsızlık mücadelesinin, sadece Kurtuluş Savaşı ile sınırlı kalmadığına işaret eden Soylu, darbelere ve çeşitli vesayet oyunlarına karşı çetin ve onurlu bir süreç yaşandığını, 15 Temmuz 2016 gecesi de demokrasi ve milli irade adına kesin bir zafer kazanıldığını ifade etti.

Kuruluş günü çocuklara armağan edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında temsil edilen millet iradesi ve gücünün, 21'inci yüzyıl dünyasında göç yollarında mağdur edilen çocuklara umut olduğunu aktaran Soylu, "Tekalif-i Milliye emirleriyle ordu için çorap, bıçak, at arabası gibi ihtiyaçları temin ederek Kurtuluş Savaşı'nı kazanan Gazi Meclis, bugün insansız hava aracı üreten ve helikopter dahil pek çok savunma sanayi ürününü ihraç eden bir ülkede millet iradesini temsil etmekte, kaosa sürüklenen insanlığa umut olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"TBMM dün olduğu gibi bugün de çocuklarımıza umut olmaya devam edecektir"

Misak-ı Milli şiarıyla büyük mücadele veren ve Cumhuriyet'i armağan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, çıkardığı terörle mücadele kanunlarıyla, sınır ötesi operasyon tezkereleriyle içerideki ve Misak-ı Milli alanındaki terör yapılarıyla mücadelenin ana omurgasını oluşturduğunu vurgulayan Soylu, Meclis'in Çanakkale'de birlikte savaşılan coğrafyaya karşı da vefasını, ilgisini ve desteğini ortaya koyduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, mesajına şöyle devam etti:

"Kurucusu ve zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem duvarına hem de temel felsefesine yazdırdığı 'Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir' şiarı, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından darbeci zihniyetlerle mücadeleden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli'ne geçişe kadar her alanda sahiplenilmiş ve en geniş anlamıyla uygulanmaktadır. Bir asrı geçen ömrü boyunca ruhundan hiçbir şey kaybetmeyen, gençliğini korurken gücünü ve tecrübesini muhafaza eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, dün olduğu gibi bugün de hem ülkemize hem dünyaya hem de çocuklarımıza umut olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, Gazi Meclis'imizde bugüne kadar emek vermiş, hizmet etmiş, amiri millet olan, millet iradesini başka mahfillerle, millete ihanet ve düşmanlık edenlerle paylaşmayan tüm milletvekillerimizi, geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum."

YORUMLAR
500
Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan'da koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Yusuf Mert Dönmez'e devretti Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan'da koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Yusuf Mert Dönmez'e devretti Antalya'da öğrenciler, 23 Nisan coşkusu yaşadı Antalya'da öğrenciler, 23 Nisan coşkusu yaşadı

Kurtuluş Savaşı, Süleyman Soylu, 23 Nisan, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Demirören ailesi Beşiktaş yönetimine geri dönüyor
12:47 İran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanına suikast girişimi: Saldırganlar yakalandı
12:42 ABD ile Çin arasında "dersini aldın-almadın" gerilimi
12:40 ABD Başkanı Joe Biden bunuyor mu? Yine boşlukla tokalaştı
12:33 Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
12:18 Gençler, iftarda Selçuk Bayraktar'ı ağırlamak istedi; Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp söz aldı
12:14 Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
12:00 Putin'den Zelenski'ye gece yarısı şartları: Silahsızlan, NATO'ya girme, Kırım'ı tanı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 13:05:43. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement