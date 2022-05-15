İçişleri Bakanı Soylu, Katar Güvenlik Komitesi heyeti ile görüştü - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Katar Güvenlik Komitesi heyeti ile görüştü

15.05.2022 11:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdülaziz Al-Ansari ve beraberindeki heyet ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdülaziz Al-Ansari ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Bakan Soylu, Katar 2022 FİFA Dünya Kupası'nda Alınacak Güvenlik Önlemleri konulu toplantı dolayısıyla Katar Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdülaziz Al-Ansari ve beraberindeki komite üyeleri ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında (GAMER) video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Zafer Ersin, İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Volkan Sazak ile Dış İlişkiler Başkanlığı Şube Müdürü Halil İbrahim Özler de hazır bulundu.

21 Kasım-18 Aralık 2022'de Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'nda, güvenliği sağlamak için Türkiye'den çevik kuvvet personelinin Katar'a gönderileceği açıklanmıştı.

İçişleri Bakanı Soylu, Katar Güvenlik Komitesi heyeti ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Katar Güvenlik Komitesi heyeti ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Katar Güvenlik Komitesi heyeti ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Katar Güvenlik Komitesi heyeti ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Katar Güvenlik Komitesi heyeti ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Katar Güvenlik Komitesi heyeti ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Katar Güvenlik Komitesi heyeti ile görüştü

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Kaynak: AA

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