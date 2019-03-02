İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yıl Başından İtibaren PKK'ya 16 Bin 244 Operasyon Gerçekleştirdik"

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'yi Eleştirdi: Allah Kimseye Kendi Videosunu Yasaklatmayı Nasip Etmesin

TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var?