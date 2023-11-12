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Terör örgütüne kış ayları öncesinde ağır darbe! 12 ildeki 42 mağara imha edildi - Son Dakika

Terör örgütüne kış ayları öncesinde ağır darbe! 12 ildeki 42 mağara imha edildi

12.11.2023 07:50

Kış ayları öncesinde terör örgütünün barınmak için hazırladığı mağara ve sığınaklara yönelik "Kahramanlar" operasyonunda 12 ilde 42 mağara imha edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin görüntüleri ve ele geçirilen mühimmatların listesini paylaştı.

Terör örgütüne bir ağır darbe daha indirildi. Örgütün kış aylarında barınmak için hazırladığı mağaralara yönelik "Kahramanlar" operasyonunda 12 ildeki 42 adet mağara, sığınak ve depo yerle bir edildi.

Terör örgütüne ağır darbe! 'Kahramanlar' operasyonuyla 12 ildeki 42 mağara imha edildi

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Şırnak, Erzincan, Muş, Van, Bingöl, Hatay, Hakkari, Kars, Mardin, Tunceli, Siirt ve Bitlis'te teröristlere yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonunda toplam 42 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Terör örgütüne ağır darbe! 'Kahramanlar' operasyonuyla 12 ildeki 42 mağara imha edildi

"TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BİR BİR BAŞLARINA YIKIYORUZ"

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonunda; 12 ilde 42 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.

Terör örgütüne ağır darbe! 'Kahramanlar' operasyonuyla 12 ildeki 42 mağara imha edildi

"KAHRAMAN JANDARMALARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi. Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Terör örgütüne ağır darbe! 'Kahramanlar' operasyonuyla 12 ildeki 42 mağara imha edildi

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLARIN LİSTESİNİ PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonlarda J- SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığını belirterek, 7 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 anti-personel mayını, 112,5 kilo patlayıcı, 2 adet PKMS makinalı tüfek, 33 el bombası, 9 top, havan ve obüs mühimmatı, 15 EYP, 1 adet RPG-7 roketatar, 18 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 G-3 piyade tüfeği, 1 havan silahı, 2 uçaksavar mühimmatı, 3 bomba atar mühimmatı, 127 adet EYP yapımında kullanılan tüp, 1249 mühimmat, 22 telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütüne kış ayları öncesinde ağır darbe! 12 ildeki 42 mağara imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütüne kış ayları öncesinde ağır darbe! 12 ildeki 42 mağara imha edildi - Son Dakika
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