 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zehir tacirlerine ağır darbe! Van’da 4,6 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Zehir tacirlerine ağır darbe! Van’da 4,6 ton uyuşturucu ele geçirildi

Narkogüç-38 Operasyonu kapsamında Van'da 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildi. Haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.

01.12.2023 - 14:22,  Güncelleme: 14:22
Abone Ol

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Narkogüç-38 operasyonunda 4 ton 600 kilogram toz esrar ve 1 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı.

YABANCI UYRUKLU 1 KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde devam eden Narkogüç-38 operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 ton 400 kilogram esrarın ele geçirildiğini ve 1 yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığını ifade ederek, "Narkogüç-38 Operasyonumuz 45 ilde devam ediyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ile birlikte yürütülen operasyonda 4 ton 600 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon gerçekleştiren 6. Hudut Komutanlığındaki Askerimizi ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Van'da 4 ton 600 kilogram toz esrar daha ele geçirildi.

8 İLDE 1 TON 719 KG UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sabah saatlerinde de uyuşturucu madde imal eden ve satan zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen "Narkogüç-38" Operasyonu'nda 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

İşte yakalanan uyuşturucu;

Van'da 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildi
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Van, Güvenlik, Yakalama, Uyuşturucu, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zehir tacirlerine ağır darbe! Van’da 4,6 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Hamza Yusuf ve Giorgia Meloni ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Hamza Yusuf ve Giorgia Meloni ile bir araya geldi
14:38
Katliam destekçisi Hillary Clinton'a Filistin dersi! Apar topar okuldan ayrıldı Katliam destekçisi Hillary Clinton'a Filistin dersi! Apar topar okuldan ayrıldı
14:37
Cezaevinde ölenlerin sayısı 2 bin 258'e ulaştı Cezaevinde ölenlerin sayısı 2 bin 258'e ulaştı
14:36
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, 6 gollü hezimetin önüne geçti Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, 6 gollü hezimetin önüne geçti
14:29
İsrail basını: Ordu, Hamas liderlerinden Yahya Sinwar'ı yok etmek için harekete geçti İsrail basını: Ordu, Hamas liderlerinden Yahya Sinwar'ı yok etmek için harekete geçti
14:22
Zehir tacirlerine ağır darbe! Van’da 4,6 ton uyuşturucu ele geçirildi Zehir tacirlerine ağır darbe! Van’da 4,6 ton uyuşturucu ele geçirildi
14:18
HEDEP'li Tuncer Bakırhan, cuma namazına gitmek isteyen kalabalığa böyle seslendi: Kazasını kılarız HEDEP'li Tuncer Bakırhan, cuma namazına gitmek isteyen kalabalığa böyle seslendi: Kazasını kılarız
13:56
Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail, Yemen'deki Husi milislerine ait bir askeri tesisi vurdu Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail, Yemen'deki Husi milislerine ait bir askeri tesisi vurdu

Son Dakika
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Hamza Yusuf ve Giorgia Meloni ile bir araya geldi
14:38 Katliam destekçisi Hillary Clinton'a Filistin dersi! Apar topar okuldan ayrıldı
14:36 Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, 6 gollü hezimetin önüne geçti
14:29 İsrail basını: Ordu, Hamas liderlerinden Yahya Sinwar'ı yok etmek için harekete geçti
14:22 Zehir tacirlerine ağır darbe! Van’da 4,6 ton uyuşturucu ele geçirildi
14:18 HEDEP'li Tuncer Bakırhan, cuma namazına gitmek isteyen kalabalığa böyle seslendi: Kazasını kılarız
13:56 Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail, Yemen'deki Husi milislerine ait bir askeri tesisi vurdu
13:42 Partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanmıştı! Elit Andaç Çam, oyuncu eşinden boşandı
13:31 Seçil Erzan'ı döverek 'Fatih Terim Fonu'ndan parasını aldığı konuşulan Semih Kaya, suskunluğunu bozdu
13:03 Yine aynı rezillik! 'Laz kızı'ndan sonra şimdi de 'Donsuz Kelly' türedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2023 15:30:49. #1.12#
SON DAKİKA: Zehir tacirlerine ağır darbe! Van’da 4,6 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement