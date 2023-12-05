Bakan Yerlikaya: TikTok'ta 612 hesap inceleniyor, müstehcen içerik paylaşan 13 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi. 180 günlük verileri paylaşan Yerlikaya TikTok'ta 612 hesabın incelendiğini, müstehcen içerik paylaşan 13 kişinin tutuklandığını açıkladı.

502 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Yapılan tüm operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi. 53'ü ölü, 363'ü sağ, 4'ü yaralı, 82'si teslim… 3583 şüpheli gözaltına alınırken, 770'i tutuklandı, 684'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Türkiye Yüzyılı'nda teröre ve terörizme karşı mücadele vizyonunun esası, bitme ve tükenme noktasına gelen terörü, ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarmaktır. Temel stratejimiz, terörizme karşı topyekûn bir mücadeleyi kurumsallaştırmaktır. İnşallah bu azim ve kararlılıkla terörün bütün uzantılarını vatanımızdan kazıyıp atacağız.

"6 AYDAKİ FETÖ OPERASYONLARINDA 994 KİŞİ TUTUKLANDI"

Devletimizin ve milletimizin içine haince sızan FETÖ'yle mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor. Hangi kılığa girerlerse girsinler, bu ihanet örgütünün tüm üyelerini de adalete teslim etmekte kararlıyız. Bu kapsamda, FETÖ'ye yönelik son 6 ayda 2 bin 839 operasyon yapıldı. 4 bin 482 şüpheli gözaltına alındı, 994'ü tutuklanırken, 933'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

"TERÖRİSTLERİN 3'Ü KIRMIZI, 1'İ YEŞİL

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 728 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucunda 98 terörist etkisiz hale getirildi. 1254 şüpheli gözaltına alınırken, 317'si tutuklandı, 255'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Sol terör örgütlerine yönelik 200 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi, 404 şüpheli gözaltına alınırken, 31'i tutuklandı, 86'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Etkisiz hale getirilen bu hainlerin 3'ü kırmızı, 1'i yeşil, 10'u turuncu ve 23'ü gri kategoride olmak üzere toplam 37'si sözde üst düzey teröristti.

NARVAS 1 OCAK İTİBARIYLA 81 İLDE YAYGINLAŞTIRILACAK

NARVAS, vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbarların analiz edilmesine, analize dayalı yoğunluk haritalarının oluşturulmasına, suçluların tespiti ve yakalanmasına yer ve zaman odaklı mücadele planları ve stratejileri hazırlanmasına imkan sağlayan bir yazılım projesi. Biz NARVAS'la bütün ihbarları doğru kabul ediyor, işlem başlatıyoruz. İhbarlar yoğun olarak nereden yapılıyorsa kolluk kuvvetlerimiz o bölgede yoğunlaşıyor. Hangi saatlerde, hangi sokak başında, hangi noktada uyuşturucu satışı yapılıyor en ücra yerleri dahi tespit edip suçluları yakalıyoruz.

Proje ile suç haritaları hazırlayarak riskli bölgeleri tespit ediyor, NARKO ALAN bölgeleri oluşturuyoruz. NARVAS projesi kapsamında 30 büyükşehrimizde sadece kasım ayı itibarıyla narkotik konuşu 9675 ihbar alındı. Bunun 3 bin 945'i sadece İstanbul'da. Yine aynı dönemde NARVAS uygulaması kapsamında 59 bin şahıs sorgulandı. 124 şahsa narkotik suçları kapsamında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 503 şahıs da bu çalışmada yakalandı. NARVAS projemizi 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

"UYUŞTURUCUYA YÖNELİK 132 BİN OPERASYON DÜZENLEDİK"

Uyuşturucuyla mücadele, takdir edersiniz ki sadece kolluk güçleriyle verilecek bir mücadele değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi bu konuda milletin ve devletin el ele vermesi gerekmektedir. Kararlıyız, Türkiye, küresel uyuşturucu dayatmasına ve kuşatmasına teslim olmadı, olmayacaktır. Milletimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine hayatı zehretmeye kararlıyız. Sokak satıcısından zehir tacirine kadar ulusal, uluslararası hangi büyüklükte olursa olsun gölge gibi takiplerindeyiz.

Gerçekleştirdiğimiz ve inşallah gerçekleştireceğimiz operasyonlarla hepsinin bir bir tepelerine çöküp nefeslerini kesip adalete teslim etmeye kararlıyız. Uyuşturucuyla mücadele bu kararlılığımızı gösteren rakamları paylaşmak istiyorum. Son 180 günde uyuşturucuya yönelik toplam 132 bin 537 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucu 15 bin 280 kişi tutuklandı, 6 bin 143 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

173 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en önemli küresel sorunlarının başında düzensiz göç geliyor. Ülke olarak biz de bu konudaki mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sizlerle daha önceki basın toplantımızda olduğu gibi öncelikli olarak ülkemizdeki düzenli göçmen sayılarını paylaşmak istiyorum. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı, 3 milyon 237 bin 585, ikamet izni ile kalanlar 1 milyon 113 bin 761, uluslararası koruma kapsamında kalanlar 262 bin 638. Yani ülkemizde toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunuyor. Mücadele alanımızı ise defaatle belirttiğimiz gibi düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri oluşturuyor. Son 180 günde Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 3 bin 801 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucu 6 bin 108 kişi gözaltına alınırken bunların 2 bin 110'u tutuklandı. 799'u hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar sonucu 173 bin 550 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliklerimizin çalışmaları sonucu sınırdan geçmeye çalışan 106 bin kaçak göçmenin geçişi engellendi. İstikrarlı şekilde sürdürdüğümüz baskı sonucunda aynı dönemde vize, vize muafiyeti veya ikamet ihlalinde olan 187 bin 479 yabancı da ülkemizden ayrıldı.

"TİKTOK'TAKİ 612 HESAP İNCELENİYOR"

Bilişim sistemleri, ödeme sistemleri ve yasa dışı bahis konularında ise toplam 687 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 2 bin 372 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 898'i tutuklandı. Çocuk istismarı konusunda ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çevrim içi çocuk istismarı suçlarına yönelik son 6 ayda 431 operasyon düzenlendi ve 66 kişi tutuklandı. Altını çizmek istediğim bir başka konu ise TikTok ile ilgili. Bu platformda müstehcen içerikler oluşturan, bu görüntülerle canlı yayın vasıtasıyla gelir sağlayan, çevrim içi çocuk istismarı barındıran içerikler üreten ve paylaşan hesap yöneticileri hakkında da işlem yapıyoruz. Bu kapsamında son 6 ayda bu tür içeriklere sahip 1332 hesap yöneticisinden 13'ü tutuklandı, 48'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 14 şahsın ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. Tespiti yapılan ve ilgili birimlerimize gönderilen 612 hesapla ilgili gerekli işlemler devam ediyor.

Huzurunuzu ve güvenliğinizi bozan her kim olursa olsun lütfen 112'yi arayın ve bize bildirin. Sosyal medya hesaplarımıza yaptığınız yorumları ve attığınız mesajları da ihbar kabul ediyoruz. Göreceksiniz en kısa sürede birimlerimiz müdahale edecektir. Terörle, çetelerle, zehir tacirleriyle, tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla amansız bir şekilde devam edecek."