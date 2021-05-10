İçişleri Bakanlığı 9 ayrı kanunda 20 değişiklik öngören taslak teklifi hazırladı. Gündelik yaşama yönelik maddeleri içeren taslak bakanlıkların incelemesine ve görüşüne sunuldu.
Polis Vazife Kanunu'nun güncellenmesini içeren taslakta kolluk kuvvetleri ruhsat almadan faaliyet gösteren içkili mekanları denetleyebilecek ve resen kapatabilecek.
Halen belediyelerin denetiminde olan içki satış yerleri ve mekanlar için bir komisyon oluşturulacak. Taslağa göre; "İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu" adıyla oluşturulacak birimde vali yardımcısı veya kaymakamı başkanlığında, belediye, kolluk birimleri, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileri yer alacak. İçkili mekanların çalışma saatlerine bu komisyon karar verecek. Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek.
Hazırlanan tasarıda muhtarların özlük hakları da yeniden düzenlendi. Düzenlemeye göre muhtarlar yılda bir ay izin yapabilecek. Kadın muhtarlar da 16 haftalık annelik iznini kullanabilecek.
Hazırlanan taslak öneriye açıldı. Adalet, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik bakanlıkları ile Yüksek Seçim Kurulu'na gönderildi. Düzenlemeye son şekli verildikten sonra ise AK Parti MYK'sına sunulacak.
Son Dakika › Ekonomi › İçişleri Bakanlığı taslak teklifini hazırladı: Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek - Son Dakika Ekonomi