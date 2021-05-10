İçişleri Bakanlığı taslak teklifini hazırladı: Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı taslak teklifini hazırladı: Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek

10.05.2021 16:17
İçişleri Bakanlığı taslak teklifini hazırladı: Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek, System.String[]

İçişleri Bakanlığı gündelik yaşama yönelik maddeleri içeren ve 9 ayrı kanunda 20 değişiklik öngören bir taslak teklifi hazırladı. Polis Vazife Kanunu'nun güncellenmesini içeren taslağa göre kolluk kuvvetleri ruhsat almadan faaliyet gösteren içkili mekanları denetleyebilecek ve resmen kapatabilecek. "İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu" adıyla oluşturulacak birim, içkili mekanların çalışma saatlerine karar verecek ve üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları ise iptal edilecek.

İçişleri Bakanlığı 9 ayrı kanunda 20 değişiklik öngören taslak teklifi hazırladı. Gündelik yaşama yönelik maddeleri içeren taslak bakanlıkların incelemesine ve görüşüne sunuldu.

KOLLUK KUVVETLERİ RUHSATSIZ MEKANLARI RESEN KAPATABİLECEK

Polis Vazife Kanunu'nun güncellenmesini içeren taslakta kolluk kuvvetleri ruhsat almadan faaliyet gösteren içkili mekanları denetleyebilecek ve resen kapatabilecek.

"İÇKİLİ YER BÖLGESİ TESPİT KOMİSYONU" KURULACAK

Halen belediyelerin denetiminde olan içki satış yerleri ve mekanlar için bir komisyon oluşturulacak. Taslağa göre; "İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu" adıyla oluşturulacak birimde vali yardımcısı veya kaymakamı başkanlığında, belediye, kolluk birimleri, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileri yer alacak. İçkili mekanların çalışma saatlerine bu komisyon karar verecek. Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek.

MUHTARLARA ÖZLÜK HAKLARI

Hazırlanan tasarıda muhtarların özlük hakları da yeniden düzenlendi. Düzenlemeye göre muhtarlar yılda bir ay izin yapabilecek. Kadın muhtarlar da 16 haftalık annelik iznini kullanabilecek.

SON HALİ AK PARTİ MYK'YA SUNULACAK

Hazırlanan taslak öneriye açıldı. Adalet, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik bakanlıkları ile Yüksek Seçim Kurulu'na gönderildi. Düzenlemeye son şekli verildikten sonra ise AK Parti MYK'sına sunulacak.

İçişleri Bakanlığı taslak teklifini hazırladı: Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek

Merkez Yürütme Kurulu, İçişleri Bakanlığı, AK Parti, Polis, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İçişleri Bakanlığı taslak teklifini hazırladı: Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (5)
  • Grd: İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği 40.maddesinde zaten var, 3 kez geçici kapanan 4.seferde ruhsat iptaline gider yazıyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Araf: Ruhsatsiz olanlar kapatilsin gec bile kaldiniz ,muhtarlar cok calisiyor sabah 08:00 da is basi yapiyorlar taaaa gece gec saatlere kadar calista calis insan gücü buna dayanirmi ya nasil meclis 3 Ay tatile cikiyor onlarda meclisle beraber tatile ciksin yaziktir günahtir ha ayrica bir ay tatil paketi verin ege akdeniz sahillerinde hak ediyorlar,neyin kafasi bu anlamak mümkün degil hayretle takip ediyoruz Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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