İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Yılmaz için ilçe merkezindeki Şehit Kerim Keçeci Üretici Köylü Pazarı'nda düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarıyla Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Emre, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ile Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gönen Süslü, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, belediye başkanları, askeri erkan, emniyet personeli ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze nakil aracına konulduğu sırada baba Tacettin ve anne Tülay Yılmaz ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın naaşı, ilçeye bağlı Karapınar beldesi Tilkiler Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın, 2 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Çaycuma, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:49 Kaynak: AA
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