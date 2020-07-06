İdlib'de şehit olan Teğmen Canbert Tatar için mevlit okutuldu - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Teğmen Canbert Tatar için mevlit okutuldu

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar için memleketi Elazığ'da mevlit okutuldu.

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar için memleketi Elazığ'da mevlit okutuldu.

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Merkez Tarihi İzzet Paşa Camisi bahçesinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehit Tatar için mevlit okundu, dua edildi.

Programa katılanların maske taktığı, sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

İl Müftüsü Selami Aydın, şehit Tatar ile koronavirüs sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları ve 24 Ocak'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Mevlit programına katılan vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, özel harekat polisleri, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

27 Mayıs 2020'de İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi sırasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiriyle yaralanan Tatar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Elazığ, İdlib, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 21:18 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Teğmen Canbert Tatar için mevlit okutuldu - Son Dakika
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