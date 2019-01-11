İdo ve Şehir Hatları Vapurları'nda Sefer İptalleri

İstanbul
Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyurulan seferler şunlar:
Beşiktaş-Bostancı 08: 10 - 08: 40
Bostancı-Beşiktaş 07: 30 - 08: 00
Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 08: 45 - 09: 25
Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 07: 40 - 08: 20
Yalova-Yenikapı 07: 15 - 08: 30
Yenikapı-Yalova 07: 45 - 09: 00
Bostancı-Yenikapı- Bandırma
12: 00 - 15: 00
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 - 10: 45
Kadıköy-Yenikapı- Bursa
09: 50 - 11: 45
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 - 10: 55
ŞEHİR HATLARINDA DA İPTALLER VAR
Şehir Hatları Vapurları'nda da olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptaller yaşandı:
07: 50 Kadıköy-Sarıyer
07: 30 Beşiktaş-Adalar
07: 55 Bostancı-Karaköy