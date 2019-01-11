Son Dakika Haberleri: İdo ve Şehir Hatları Vapurları'nda Sefer İptalleri

İdo ve Şehir Hatları Vapurları'nda Sefer İptalleri

40 dakika önce

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyurulan seferler şunlar:

Beşiktaş-Bostancı 08: 10 - 08: 40

Bostancı-Beşiktaş 07: 30 - 08: 00

Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 08: 45 - 09: 25

Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 07: 40 - 08: 20

Yalova-Yenikapı 07: 15 - 08: 30

Yenikapı-Yalova 07: 45 - 09: 00

Bostancı-Yenikapı- Bandırma 12: 00 - 15: 00

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 - 10: 45

Kadıköy-Yenikapı- Bursa 09: 50 - 11: 45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 - 10: 55

ŞEHİR HATLARINDA DA İPTALLER VAR

Şehir Hatları Vapurları'nda da olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptaller yaşandı:

07: 50 Kadıköy-Sarıyer

07: 30 Beşiktaş-Adalar

07: 55 Bostancı-Karaköy

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:53 Kaynak: DHA

Bakırköy, Bandırma, İstanbul, Güncel
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