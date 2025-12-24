İETT araçlarında unutulan eşyalar arasında yok yok

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'ne (İETT) bağlı toplu ulaşım araçlarında yolcuların unuttuğu eşyalar, Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü binasında sergilendi. Bulunmuş Eşya Şefliği tarafından muhafaza edilen ilginç eşyalar görenleri şaşkına uğrattı.

MERDİVENDEN ZEMZEM SUYUNA

Sergide; katlanır basamaklı merdiven, gitar, diş kalıbı, elektrikli ısıtıcı, mikrodalga fırın, tekerlekli sandalye, bisiklet, bebek arabası ve zemzem suyu gibi dikkat çekici birçok eşya yer aldı.

108 BİN EŞYA UNUTULDU

İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü Samet Şeker, yaptığı açıklamada otobüs, metrobüs, tarihi tünel ve nostaljik tramvaylarda unutulan eşyaların titizlikle korunduğunu söyledi. Şeker, yalnızca bu yıl içerisinde 108 bin eşyanın toplu ulaşım araçlarında unutulduğunu belirtti.

30 BİNDEN FAZLA EŞYA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Unutulan eşyaların önemli bir bölümünün sahiplerine ulaştırıldığını kaydeden Şeker, "2025 yılı içinde İETT araçlarında unutulan 30 bin 717 eşyayı sahipleriyle buluşturduk. Unutulan eşyaların yaklaşık üçte birini geri vermeyi başardık" dedi.

EN ÇOK İSTANBUL KART VE CÜZDAN UNUTULDU

Şeker, toplu ulaşımda en sık unutulan eşyaların İstanbulkart, cüzdan ve kimlik kartı olduğunu belirtti. Eşyasını unutan yolcuların İBB 153 Çağrı Merkezi ya da İETT'nin resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu üzerinden başvuru yaparak eşyalarını teslim alabileceklerini ifade etti.

SAHİBİ BULUNMAYAN EŞYALAR NE OLUYOR?

Sahiplerine ulaşılamayan ve kullanılabilir durumda olan eşyaların, ilgili mevzuat kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine teslim edildiğini aktaran Şeker, elektronik eşyaların ise bir yıl muhafaza edildikten sonra açık artırma yoluyla satıldığını sözlerine ekledi.