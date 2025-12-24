İETT araçlarında unutulan eşyalar arasında yok yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İETT araçlarında unutulan eşyalar arasında yok yok

Haberin Videosunu İzleyin
24.12.2025 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İETT araçlarında unutulan eşyalar arasında yok yok
Haber Videosu

İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında yolcuların unuttuğu eşyalar, Karaköy'deki Genel Müdürlük binasında sergilendi. Bulunmuş Eşya Şefliği tarafından muhafaza edilen ve aralarında günlük hayatta pek rastlanmayan eşyaların da bulunduğu sergi, görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'ne (İETT) bağlı toplu ulaşım araçlarında yolcuların unuttuğu eşyalar, Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü binasında sergilendi. Bulunmuş Eşya Şefliği tarafından muhafaza edilen ilginç eşyalar görenleri şaşkına uğrattı.

MERDİVENDEN ZEMZEM SUYUNA

Sergide; katlanır basamaklı merdiven, gitar, diş kalıbı, elektrikli ısıtıcı, mikrodalga fırın, tekerlekli sandalye, bisiklet, bebek arabası ve zemzem suyu gibi dikkat çekici birçok eşya yer aldı.

108 BİN EŞYA UNUTULDU

İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü Samet Şeker, yaptığı açıklamada otobüs, metrobüs, tarihi tünel ve nostaljik tramvaylarda unutulan eşyaların titizlikle korunduğunu söyledi. Şeker, yalnızca bu yıl içerisinde 108 bin eşyanın toplu ulaşım araçlarında unutulduğunu belirtti.

İETT araçlarında unutulan eşyalar arasında yok yok

30 BİNDEN FAZLA EŞYA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Unutulan eşyaların önemli bir bölümünün sahiplerine ulaştırıldığını kaydeden Şeker, "2025 yılı içinde İETT araçlarında unutulan 30 bin 717 eşyayı sahipleriyle buluşturduk. Unutulan eşyaların yaklaşık üçte birini geri vermeyi başardık" dedi.

EN ÇOK İSTANBUL KART VE CÜZDAN UNUTULDU

Şeker, toplu ulaşımda en sık unutulan eşyaların İstanbulkart, cüzdan ve kimlik kartı olduğunu belirtti. Eşyasını unutan yolcuların İBB 153 Çağrı Merkezi ya da İETT'nin resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu üzerinden başvuru yaparak eşyalarını teslim alabileceklerini ifade etti.

SAHİBİ BULUNMAYAN EŞYALAR NE OLUYOR?

Sahiplerine ulaşılamayan ve kullanılabilir durumda olan eşyaların, ilgili mevzuat kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine teslim edildiğini aktaran Şeker, elektronik eşyaların ise bir yıl muhafaza edildikten sonra açık artırma yoluyla satıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İstanbul, Karaköy, Güncel, İETT, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT araçlarında unutulan eşyalar arasında yok yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Navigasyon ölüme götürüyordu Navigasyon ölüme götürüyordu
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı
Kaza mı sabotaj mı Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti Ağır cezalar yolda MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:26
Yenidoğan çetesi hakim karşısında Kendisini böyle savundu
Yenidoğan çetesi hakim karşısında! Kendisini böyle savundu
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:59
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
19:33
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
18:58
Kulübü takımda kalacağını açıkladı Fenerbahçe’de transfer iptal
Kulübü takımda kalacağını açıkladı! Fenerbahçe'de transfer iptal
18:07
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi, TBMM’de kabul edildi
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi
17:48
TBMM’deki taciz skandalında istenen cezalar belli oldu
TBMM'deki taciz skandalında istenen cezalar belli oldu
17:35
Asgari ücretten sonra memur ve emekli zammında da tablo netleşti
Asgari ücretten sonra memur ve emekli zammında da tablo netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2025 22:13:21. #7.11#
SON DAKİKA: İETT araçlarında unutulan eşyalar arasında yok yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.