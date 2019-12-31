İHA Spor 2019'un "en"lerini seçti - Son Dakika
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İHA Spor 2019'un "en"lerini seçti

6 saat önce

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi, 2019 yılının "en"lerini seçti.

İHA Spor 2019'un

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi, 2019 yılının "en"lerini seçti. Cimnastik Halka Atletizm'de Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak ile 130 kg Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonu ve Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp yılın sporcuları seçildi.

2019 yılı rüzgar gibi geçerken, Türk sporunda da birçok başarı yaşandı. İhlas Haber Ajansı Spor Servisi, 2019 yılının 'en'lerini belirledi. Cimnastik Halka Atletizm'de Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak ile 130 Kg Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonu ve Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp yılın sporcuları oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş önderliğinde başarılı bir performans sergileyerek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı ise yılın takımı seçildi. Güneş de eleme grubu maçlarında millilerin başarısı ile yılın teknik direktörü oldu.

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi'nin belirlediği "2019 Yılının 'En'leri" şöyle:

Türkiye'de yılın sporcuları: İbrahim Çolak ve Rıza Kayaalp

Türkiye'de yılın takımı: A Milli Futbol Takımı

Türkiye'de yılın teknik direktörü: Şenol Güneş

Yılın federasyon başkanı: Musa Aydın (Güreş Federasyonu Başkanı)

Türkiye'de yılın paralimpik sporcusu: Sümeyye Boyacı

Yılın centilmen sporcuları: Beknaz Almazbekov (Galatasaray 14 yaş altı futbol takımı kaptanı Beknaz Almazbekov, takımının İstanbulspor ile oynadığı maçta ceza sahası içinde yerde kalmış; kendisine müdahale edilmediğini söylese de hakem penaltı noktasını göstermişti. Bunun üzerine topun başına gelen Beknaz, topu dışarıya atarak önemli bir fair-play örneği sergilemişti. Enis Destan (Altınordu U17 Ligi'nde Altınordu ile Adana Demirspor takımları arasında oynanan maçta, hakemin hatalı kararı sonucu verdiği penaltıyı centilmence bir davranışla dışarıya attı)

Yılın hareketi: A Milli Buz Hokeyi Takımı ( Hırvatistan'ın Sisak şehrinde düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu mücadelesinde A Milli Buz Hokeyi Takımı, Bulgaristan'ı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yapılan seremonide, İstiklal Marşı bir anda yarıda kesildi ve hoparlörden müzik çalmaya başladı. Bunun üzerine milli sporcular, İstiklal Marşı'nı kendileri okuyarak tamamladı)

Yılın en centilmen spor adamı: Fuat Çapa (2019 yılı Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Fuat Çapa, sakatlık nedeniyle 10 kişi kalan rakibi karşısında centilmenlik örneği göstererek futbolcusu İbrahim Halil Öner'i oyundan aldı)

Dünyada yılın sporcusu: Mohamed Salah

Dünyada yılın takımı: Liverpool

Dünyada yılın teknik direktörü: Jürgen Klopp

(İHA)

İhlas Haber Ajansı, İbrahim Çolak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
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