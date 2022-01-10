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İHH, 2021'de Afganistan'a yardım faaliyetlerini sürdürdü - Son Dakika

İHH, 2021'de Afganistan'a yardım faaliyetlerini sürdürdü

10.01.2022 12:12

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2021'de 100 ton buğday tohumu ve 10,14 ton gıda desteğinde bulunduğu Afganistan'da, 3 bin 443 yetim için de yardım faaliyeti gerçekleştirdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2021'de 100 ton buğday tohumu ve 10,14 ton gıda desteğinde bulunduğu Afganistan'da, 3 bin 443 yetim için de yardım faaliyeti gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Yalnız bırakma" sloganıyla Afganistan'a yönelik yardım çalışması başlatan İHH, eylülde 8 şehirdeki yaklaşık 18 bin kişiye gıda kumanyası ulaştırdı.

Yardımlardan, en ücra köylerde yaşayan yetim aileleri ile engellilerin yanı sıra mülteci kampları ve hastanelerde kalan kişiler de istifade etti. Toplamı 10,14 tonu bulan gıda kolilerinin içinde, pirinç, sıvı yağ, nohut, barbunya, şeker, soğan, süt, çay, salça, tuz, patates, tüp gazı ve yumurta yer aldı.

İHH, kasımda ise ülkede yaşanan kıtlık nedeniyle 100 ton buğday tohumunu Afganistan'a gönderdi. Ülkede faaliyet gösteren HAS İnsani Yardım Derneği'ne teslim edilen tohumlar, çiftçilere dağıtıldı.

Afganistan coğrafyası göz önünde bulundurularak tercih edilen 4 farklı tohum çeşidi, özelliklerine göre farklı fiziki şartlara sahip arazilere ekildi.

Yetim Sponsorluk Destek Sistemi

Yetim Sponsorluk Destek Sistemi ile 51 ülkede 123 bin yetimi düzenli olarak destekleyen İHH, 2 milyona yakın yetimin bulunduğu Afganistan'da da çalışmalarına devam etti.

13 ülkede 40 yetimhanesi ve 2 yetim eğitim merkezi bulunan İHH, Afganistan'daki 3 bin 443 yetime de yardım faaliyetinde bulunuyor.

Vakıf, 2013'te Afganistan'da açılan Kabil- İstanbul Kardeşlik Yetimhanesi'nde, barınma, gıda, sağlık ve eğitim alanında yetimlere hizmet veriyor.

Yetim anneleri için kalkınma projeleri

İHH, 2021'de yetim çocuklar ve aileleri için yeni projeler uyguladı. Ramazan Bayramı'nda 1000, Kurban Bayramı'nda ise 250 yetim çocuğa bayramlık elbise hediye eden vakıf, kış projeleri kapsamında ise 100 yetime kışlık kıyafet, 600 yetime de temizlik seti dağıttı.

Yetimlere yönelik faaliyetlerinin yanı sıra yetim anneleri için de kalkınma projeleri hayata geçiren vakıf, bu kapsamda 2021'de terzilik projesiyle 100 yetim annesine 3 ay süreyle dikiş eğitimi verdi. Her anneye dikiş makinesi, ütü, makine masası, kumaş ve çeşitli dikiş malzemeleri dağıtıldı.

İHH tarafından yetim ailelerine yönelik uygulanan "Süt Keçisi Dağıtım Projesi" ile 25 yetim ailesine ikişer süt keçisi verildi. 40 yetim ailesi için uygulanan "Tavukçuluk Projesi"yle de her aileye 20 tavuk alındı.

İHH, 2021'de Afganistan'a yardım faaliyetlerini sürdürdü
İHH, 2021'de Afganistan'a yardım faaliyetlerini sürdürdü
İHH, 2021'de Afganistan'a yardım faaliyetlerini sürdürdü

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Afganistan, Mülteci, Buğday, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH, 2021'de Afganistan'a yardım faaliyetlerini sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHH, 2021'de Afganistan'a yardım faaliyetlerini sürdürdü - Son Dakika
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