İHH'den, Babül Hava Sınır Kapısı'nın açık tutulması çağrısı - Son Dakika
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İHH'den, Babül Hava Sınır Kapısı'nın açık tutulması çağrısı

07.07.2022 12:05
İHH'den, Babül Hava Sınır Kapısı'nın açık tutulması çağrısı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'ye Türkiye sınırındaki Babül Hava Sınır Kapısı üzerinden uluslararası yardımların ulaştırılması için ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararının uzatılması çağrısında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'ye Türkiye sınırındaki Babül Hava Sınır Kapısı üzerinden uluslararası yardımların ulaştırılması için ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararının uzatılması çağrısında bulundu.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, kamplardaki zor yaşam şartlarının devam ettiğini ve bölgeye gönderilen yardımların büyük önem taşıdığını belirtti.

Yardım kuruluşlarının, insanların ihtiyacını gidermeye çalıştığını fakat sınırlarla ilgili alınan kararların, bu yardımların gitmesine engel olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları dile getirdi:

"BM yapacağı oylamada, savaş bölgelerindeki ve özellikle Suriye'deki sınır kapılarını açmalı. Eğer sınır kapısı kapatılırsa, savaş nedeniyle zor duruma düşen insanlara yardım ulaştırılamayacak. Milyonlarca insanın ihtiyacı var. Kadınlar, çocuklar, hastalar ve yaşlılar perişan olur. Bundan da dünya sorumlu olur. Bütün devletler, siyasi liderler, hükümet başkanları ve Birleşmiş Milletler bu konuda daha duyarlı olmalı. O oylamada el kaldıracak olanlar da bir gün aynı kaderle karşılaşabilir. İnsani olan durumlarda bütün kapıların açılması için el kaldıralım."

Yalnızca bir sınır kapısından yardım gidiyor

BM Güvenlik Konseyi'nin 2014 yılında kabul ettiği karar tasarısına göre Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere Irak ve Ürdün'ün yanı sıra Türkiye'deki iki sınır kapısından insani yardım gönderilmesini öngören karar tasarısı, sonraki yıllarda Rusya ve Çin'in itirazları üzerine sınırlandırıldı.

Halihazırda yalnızca Türkiye'deki Babül Hava Sınır Kapısı üzerinden gıda ve ilaç yardımı ulaştırılıyor. BM Güvenlik Konseyi'nde geçen yıl temmuz ayında son dakikada yardım programının süresinin 10 Temmuz 2022'ye kadar uzatılması konusunda uzlaşı sağlanmıştı.

Pek çok sivil toplum kuruluşu ve insan hakları savunucusu, BM Güvenlik Konseyi'nin programın süresini uzatması için çağrıda bulundu.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH'den, Babül Hava Sınır Kapısı'nın açık tutulması çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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