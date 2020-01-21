İHH'den Suriye'de göç yoluna düşenlere acil yardım paketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH'den Suriye'de göç yoluna düşenlere acil yardım paketi - Son Dakika

İHH'den Suriye'de göç yoluna düşenlere acil yardım paketi

6 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan ailelere yardımları sürüyor.

İHH'den Suriye'de göç yoluna düşenlere acil yardım paketi, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan ailelere yardımları sürüyor.

İHH, Suriye'de Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarından kaçan ailelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırılar yüzünden Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki bölgelerden binlerce sivilin göç ettiğini söyledi.

Tosun, göç yolundaki ailelere acil yardım paketi dağıttıklarını belirterek, "İdlib'in çeşitli bölgelerinde Kasım 2019'un başından bu yana yaklaşık 400 bini aşkın sivil göç etti." dedi.

Halep kırsalından Afrin'e kaçan ailelere acil yardım paketini dağıttıklarını vurgulayan Tosun, "Paketler içerisinde kahvaltılık, bisküvi, konserve, ekmek ve temiz içme suyu gibi gıda malzemeleri bulunuyor." diye konuştu.

Yardım çağrısı

Tosun, saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan aileler için yardım çağrısında bulundu.

İHH aracılığıyla İdlib'den göç etmek zorunda kalan sivillere destek olmak isteyen bağışçılar, "SURIYE" yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 lira yardımda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nin internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine "SURİYE" koduyla bağışta bulunarak savaş mağduru ailelere destek verebiliyor.

Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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