İHH'nın kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ekibi kaza geçirdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ekibinin geçirdiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakfın Togo'daki kurban çalışmalarında görevli 5 kişiden oluşan ekibin içinde bulunduğu araç, gece Türkiye saatiyle 01.00 sularında Namasila şehrinde kaza yaptı.

Kazada araçta bulunanlardan Bursa İHH personeli Ercan Aksoy, İHH gönüllüsü Resul Çerezoğlu ve Togo'lu İHH gönüllüsü İbrahim Chabane vefat etti. Bursa ve Trabzon gönüllülerinden Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın yaralandı.

Yaralılar başkent Lome'deki bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavileri devam eden gönüllülerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ercan Aksoy ve Resul Çerezoğlu'nun naaşları ile yaralılar, resmi işlemlerin ardından Türkiye'ye getirilecek.