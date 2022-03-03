İHH'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik acil yardımları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

İHH'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik acil yardımları sürüyor

03.03.2022 22:45

İHH İnsani Yardım Vakfı, Ukrayna'nın farklı bölgelerinde 4 gün içerisinde 30 bin ekmek dağıtırken, komşu ülkelere geçen ailelere de battaniye ve gıda yardımında bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Ukrayna'nın farklı bölgelerinde 4 gün içerisinde 30 bin ekmek dağıtırken, komşu ülkelere geçen ailelere de battaniye ve gıda yardımında bulundu.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Romanya sınırına sığınan 450 aileye gıda yardımı yapan ve battaniye dağıtan vakıf, Moldova'da 2 farklı bölgede bin 350 gıda paketi dağıtımında bulundu.

İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, acil yardım çalışmalarının, Ukrayna sınırından Moldova'ya geçen ailelere yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ukrayna içerisinde ise Kiev, Liviv, Vinnitsa ve Kherson bölgelerinde günlük olarak ekmek dağıtımı yapılıyor. 4 gün içerisinde Ukrayna'nın 4 farklı şehrinde 30 bin ekmek dağıtıldı.

Bugün Kiev'de ekmek dağıtımı yaptığımız sırada bombalama olduğu için dağıtımı yarıda durdurmak zorunda kaldık. Polonya sınırına gelen mülteciler için de yardım planlaması yapıldı. En kısa sürede bölgede çalışma yapılacak."

İHH'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik acil yardımları sürüyor
İHH'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik acil yardımları sürüyor
İHH'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik acil yardımları sürüyor

YORUMLAR
500
THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını uzattı Açıklaması THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını uzattı Açıklaması Son dakika haber! Ukrayna'da askerler ve gönüllüler için yardım merkezi kuruldu Son dakika haber! Ukrayna'da askerler ve gönüllüler için yardım merkezi kuruldu

Ukrayna, Moldova, 112, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik acil yardımları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
22:59 Zelenski'nin "uçuşa yasak bölge" talebine ABD'den ret: Rusya ile savaşa yol açabilir, bunu planlamıyoruz
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
22:29 ABD'de Rusya'ya yaptırım kararı aldı! Hedefte Kremlin Sözcüsü de var
22:24 Savaş bölgesinde CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldı! Haber alınamıyor
22:10 Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi! Elektrik faturalarını işaret ederek: Şahsi protestoma devam edeceğim
22:07 Efsane isim Gheorghe Popescu, Galatasaray'ın iki oyuncusunu ağır eleştirdi: İkisinin başarısız olduklarını gördükçe canım acıyor
21:36 Rusya Futbol Federasyonu'ndan "Haklar ihlal ediliyor" tepkisi! FIFA ve UEFA'ya karşı sert çıktı
21:00 3 saat süren müzakere görüşmeleri bitti! Şimdi gözler 3. turda
20:55 Survivor All Star'da Sercan Yıldırım'ın gafı sosyal medyayı salladı
20:28 Vladimir Putin kameralar karşısında yerini aldı: Ruslar ve Ukraynalılar hala tek bir millettir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 23:10:58. #1.12#
SON DAKİKA: İHH'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik acil yardımları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement