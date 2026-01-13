İhracatta Yeni Rekor: 33 İl 1 Milyar Dolarlık Sınırı Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İhracatta Yeni Rekor: 33 İl 1 Milyar Dolarlık Sınırı Aştı

13.01.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te 33 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 46 ilde ihracat arttı. Öncü iller İstanbul, Kocaeli.

TİCARET Bakanlığı, 2025 yılı Ocak- Aralık döneminde 33 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 46 ilde mal ihracatının arttığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Küresel ticarette artan korumacılığa, jeopolitik gerginliklere ve artan belirsizliklere rağmen, 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde 33 ilimiz 1 milyar doların üzerinde mal ihracatı yapmış, 46 ilimizde de ihracatımız artmıştır. 2025 yılı Aralık ayında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara ihracatta ilk 5'te yer alan illerimiz olurken, Tekirdağ, Mersin, Sakarya, Çorum ve Gaziantep ikinci 5'te yer alan illerimiz olmuştur. 2025 yılında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ ihracatta ilk 5'te yer alan illerimiz olmuştur. 2024 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısı 31 iken, 2025 yılında Bolu ve Giresun illeri de eklenerek bu sayı 33'e çıkmıştır" denildi.

2025 yılı Aralık ayında faaliyet illeri bazında ihracatta, İstanbul'un 5 milyar 688 milyon dolarla 1'inci sırada yer aldığı belirtilerek, "Kocaeli, 3 milyar 6 milyon dolarla 2'nci sırada, İzmir 1 milyar 981 milyon dolarla 3'üncü sırada, Bursa 1 milyar 882 milyon dolarla 4'üncü sırada, Ankara ise 1 milyar 770 milyon dolarla 5'inci sırada yer almaktadır. 2025 Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış bazında incelendiğinde; Kocaeli 3 milyar 102 milyon dolarlık artışla 1'inci il, Ankara 1 milyar 978 milyon dolarlık artışla 2'nci il, Çorum 1 milyar 898 milyon dolarlık artışla 3'üncü il, Bursa 1 milyar 734 milyon dolarlık artışla 4'üncü il, İstanbul ise 805 milyon dolarlık artışla 5'inci il konumundadır. Ticaret Bakanlığı olarak; yüksek katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir ihracat hedeflerimiz doğrultusunda pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya, ihracatımızı ülkemizin dört bir yanına yayacak adımları atmaya devam ediyoruz. Yerelde üretimi ve istihdamı güçlendiren bu anlayışla, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Kocaeli, İhracat, Ekonomi, Aralık, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracatta Yeni Rekor: 33 İl 1 Milyar Dolarlık Sınırı Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:48:40. #7.11#
SON DAKİKA: İhracatta Yeni Rekor: 33 İl 1 Milyar Dolarlık Sınırı Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.