İkizce 2. Bölge Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İkizce 2. Bölge Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı

İkizce 2. Bölge Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı
07.05.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilecek İkizce 2. Bölge Gençlik Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Başkan Sami Er, gençlik merkezinin spor, kültür ve eğitim alanlarında önemli hizmetler sunacağını belirterek Malatya’da gençlik ve spor altyapısının güçlendiğini söyledi.

Malatya’da gençlik ve spor yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından İkizce 2. bölgede inşa edilecek gençlik merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katılırken, projeyle bölgenin sosyal ve sportif yaşamına önemli katkılar sunulması hedefleniyor.

İkizce 2. Bölge Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı

İKİZCE’DE GENÇLİK VE SPOR YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İkizce 2. Bölge Gençlik Merkezi’nin temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Başkan Sami Er, göreve geldikleri ilk günden itibaren depremin yaralarını sarmayı öncelik haline getirdiklerini belirterek Malatya’nın hızlı bir şekilde yeniden ayağa kalktığını ifade etti. İkizce bölgesinin yalnızca Malatya’nın değil, Türkiye’nin en büyük şantiye alanlarından biri haline geldiğini kaydeden Er, bölgede 28 bin konutun inşa edildiğini söyledi.

İkizce 2. Bölge Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı

“YEPYENİ BİR ŞEHİR YÜKSELİYOR”

Başkan Sami Er, İkizce bölgesinde yalnızca konut değil, ulaşım ve altyapı yatırımlarının da hızla sürdüğünü vurguladı. Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ikinci viyadük projesinde çalışmaların başladığını belirten Er, alternatif ulaşım güzergahlarının da planlandığını ifade etti.

Bölgede kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarının tamamen yenilendiğini söyleyen Er, altyapı yatırımlarının toplam büyüklüğünün yaklaşık 35 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Ayrıca Duranlar bölgesinde inşası süren ileri biyolojik arıtma tesisinin tamamlanmasıyla çevreci ve sürdürülebilir bir sistemin hayata geçirileceğini belirtti.

İkizce 2. Bölge Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı

GENÇLİK MERKEZİNDE SPOR VE KÜLTÜR BİR ARADA OLACAK

İkizce 2. bölgede inşa edilecek gençlik merkezinin 2 bin 341 metrekare kapalı alana sahip olacağını belirten Başkan Er, tesiste sportif, kültürel, sosyal ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini söyledi. Ayrıca İkizce 1. bölgede de yeni bir gençlik merkezi yapılacağını açıkladı.

Malatya’yı “spor ve kütüphaneler şehri” yapmayı hedeflediklerini dile getiren Er, şehir genelinde 63 noktada gençlik, spor ve kültür merkezleri inşa ettiklerini kaydetti. Büyükşehir Belediye binası içerisinde yapılan modern kütüphanenin bölgenin en büyüklerinden biri olduğunu belirten Er, İkizce’ye büyük bir spor kompleksi ile kapalı semt pazarı kazandırılacağını da açıkladı.

“GELECEĞİN MALATYA’SINI İNŞA EDİYORUZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de konuşmasında İkizce’nin Malatya’nın parlayan yıldızı haline geldiğini belirterek, sosyal donatı alanlarıyla bölgenin daha da güçleneceğini söyledi.

İkizce Mahalle Muhtarı Mehmet Tanrıverdi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından yapılan dualarla birlikte gençlik merkezinin ilk harcı dökülerek projenin temeli atıldı.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Malatya, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Malatya İkizce 2. Bölge Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükşehri sarsan olay Çok sayıda doktor yakalandı Büyükşehri sarsan olay! Çok sayıda doktor yakalandı
İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı 5 bin TL’ler geri ödeniyor İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı! 5 bin TL'ler geri ödeniyor
İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı 5 bin TL’ler geri ödeniyor İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı! 5 bin TL'ler geri ödeniyor
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
Bahisten tutuklanan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı Bahisten tutuklanan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Çeşme Projesi ile 20 milyar TL’yi İzmir’e getireceğiz AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Çeşme Projesi ile 20 milyar TL'yi İzmir'e getireceğiz
CHP kurultay davası neden ertelendi Gözler Adem Soytekin’in ifadesinde CHP kurultay davası neden ertelendi? Gözler Adem Soytekin’in ifadesinde
Erdoğan’ın masasındaki son anket Fark 5 puandan da fazla Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
Abonelik sistemine geçen Karolin Fişekçi’den skandal sözler Abonelik sistemine geçen Karolin Fişekçi'den skandal sözler

11:42
Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti
Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti
11:37
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
10:58
İşte Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
10:51
Fenerbahçe seçime gidiyor Adaylar bir konuda anlaştı bile
Fenerbahçe seçime gidiyor! Adaylar bir konuda anlaştı bile
10:45
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
10:39
Yozgat’ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
Yozgat'ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
10:01
İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi Türkiye ile görüşmeler başladı
İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi! Türkiye ile görüşmeler başladı
09:40
Tıvorlu İsmail’in zor anları Üstünü başını parçaladılar
Tıvorlu İsmail'in zor anları! Üstünü başını parçaladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 11:49:48. #7.12#
SON DAKİKA: İkizce 2. Bölge Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.