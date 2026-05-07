İkizce 2. Bölge Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı

Malatya’da gençlik ve spor yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından İkizce 2. bölgede inşa edilecek gençlik merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katılırken, projeyle bölgenin sosyal ve sportif yaşamına önemli katkılar sunulması hedefleniyor.

İKİZCE’DE GENÇLİK VE SPOR YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İkizce 2. Bölge Gençlik Merkezi’nin temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Başkan Sami Er, göreve geldikleri ilk günden itibaren depremin yaralarını sarmayı öncelik haline getirdiklerini belirterek Malatya’nın hızlı bir şekilde yeniden ayağa kalktığını ifade etti. İkizce bölgesinin yalnızca Malatya’nın değil, Türkiye’nin en büyük şantiye alanlarından biri haline geldiğini kaydeden Er, bölgede 28 bin konutun inşa edildiğini söyledi.

“YEPYENİ BİR ŞEHİR YÜKSELİYOR”

Başkan Sami Er, İkizce bölgesinde yalnızca konut değil, ulaşım ve altyapı yatırımlarının da hızla sürdüğünü vurguladı. Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ikinci viyadük projesinde çalışmaların başladığını belirten Er, alternatif ulaşım güzergahlarının da planlandığını ifade etti.

Bölgede kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarının tamamen yenilendiğini söyleyen Er, altyapı yatırımlarının toplam büyüklüğünün yaklaşık 35 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Ayrıca Duranlar bölgesinde inşası süren ileri biyolojik arıtma tesisinin tamamlanmasıyla çevreci ve sürdürülebilir bir sistemin hayata geçirileceğini belirtti.

GENÇLİK MERKEZİNDE SPOR VE KÜLTÜR BİR ARADA OLACAK

İkizce 2. bölgede inşa edilecek gençlik merkezinin 2 bin 341 metrekare kapalı alana sahip olacağını belirten Başkan Er, tesiste sportif, kültürel, sosyal ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini söyledi. Ayrıca İkizce 1. bölgede de yeni bir gençlik merkezi yapılacağını açıkladı.

Malatya’yı “spor ve kütüphaneler şehri” yapmayı hedeflediklerini dile getiren Er, şehir genelinde 63 noktada gençlik, spor ve kültür merkezleri inşa ettiklerini kaydetti. Büyükşehir Belediye binası içerisinde yapılan modern kütüphanenin bölgenin en büyüklerinden biri olduğunu belirten Er, İkizce’ye büyük bir spor kompleksi ile kapalı semt pazarı kazandırılacağını da açıkladı.

“GELECEĞİN MALATYA’SINI İNŞA EDİYORUZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de konuşmasında İkizce’nin Malatya’nın parlayan yıldızı haline geldiğini belirterek, sosyal donatı alanlarıyla bölgenin daha da güçleneceğini söyledi.

İkizce Mahalle Muhtarı Mehmet Tanrıverdi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından yapılan dualarla birlikte gençlik merkezinin ilk harcı dökülerek projenin temeli atıldı.

Haber: Mehmet Güngördü