İkna odalarıyla anılan İstanbul Üniversitesi'nde bir ilk: Başörtülü rektör yardımcısı atandı - Son Dakika
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İkna odalarıyla anılan İstanbul Üniversitesi'nde bir ilk: Başörtülü rektör yardımcısı atandı

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İkna odalarıyla anılan İstanbul Üniversitesi\'nde bir ilk: Başörtülü rektör yardımcısı atandı
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28 Şubat döneminde başörtülü öğrencilerin üniversite kapılarından çevrildiği, “ikna odaları” uygulamasıyla hafızalara kazınan İstanbul Üniversitesi'nde dikkat çeken bir atama yapıldı. İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sultan Şimşek, üniversitenin ilk başörtülü rektör yardımcısı oldu.

28 Şubat döneminde başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellendiği ve “ikna odaları” uygulamasıyla hafızalara kazınan İstanbul Üniversitesi'nde, Prof. Dr. Sultan Şimşek rektör yardımcılığı görevine getirildi. Atama, üniversitenin geçmişteki başörtüsü yasağı uygulamalarını yeniden gündeme taşıdı.

İstanbul Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevine İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sultan Şimşek atandı. Üniversitenin İlahiyat Fakültesi tarafından 12 Kasım'da duyurulan atama, İstanbul Üniversitesi tarihinde başörtülü bir akademisyenin rektör yardımcılığı görevine getirilmesi açısından bir ilk olarak değerlendirildi.

Atama, 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağının en yoğun tartışıldığı kurumlardan biri olan İstanbul Üniversitesi'nin geçmişini de yeniden gündeme getirdi. Üniversite, o dönemde başörtülü öğrencilerin derslere alınmaması ve kamuoyunda “ikna odaları” olarak bilinen uygulamayla hafızalara kazınmıştı.

28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLERE YASAK

28 Şubat 1997 sürecinin ardından üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasağının öne çıktığı kurumlardan biri İstanbul Üniversitesi oldu. Dönemin Rektörü Kemal Alemdaroğlu yönetimindeki üniversitede başörtülü öğrencilerin derslere, stajlara ve uygulamalara katılması engellendi.

Üniversite yönetiminin 23 Şubat 1998 tarihli genelgesiyle kadın öğrencilerin başörtülü, erkek öğrencilerin ise sakallı olarak ders, staj ve uygulamalara alınmaması yönünde talimat verildi. Başörtülü öğrenciler, eğitimlerine devam edebilmek için üniversite girişlerinde ve kayıt işlemlerinde çeşitli engellerle karşılaştı.

İkna odalarıyla anılan İstanbul Üniversitesi'nde bir ilk: Başörtülü rektör yardımcısı atandı

“İKNA ODALARI”NDA BAŞÖRTÜLERİNİ ÇIKARMALARI İSTENDİ

28 Şubat döneminin en çok tartışılan uygulamalarından biri, dönemin İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nur Serter'in öncülüğünde hayata geçirilen ve “ikna odaları” olarak anılan görüşme odalarıydı.

Üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen başörtülü öğrenciler, bu odalara alınarak başlarını açmaları yönünde telkinlere maruz bırakıldı. Dönemin tanıklıklarına göre görüşmeler sırasında öğrencilere eğitimlerine devam edebilmeleri için başörtülerini çıkarmaları gerektiği söylendi. Görüşmelerin kamera kayıtlarına alındığı, bazı öğrencilerden başörtüsüz eğitim göreceklerine ilişkin taahhütler istendiği de aktarıldı.

Uygulamaya maruz kalan öğrenciler, eğitim hayatlarını sürdürebilmek için peruk, bere ve şapka kullanmak zorunda kaldıklarını anlattı. “İkna odaları”, 28 Şubat döneminde başörtülü öğrencilere yönelik baskıların sembollerinden biri haline geldi. 

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI AİHM'E TAŞINDI

İstanbul Üniversitesi'ndeki başörtüsü yasağı yargıya da taşındı. İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi Leyla Şahin, başörtüsü nedeniyle derslere ve sınavlara alınmaması üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Şahin'in başvurusu, üniversitelerdeki başörtüsü yasağını uluslararası hukuk gündemine taşıdı. 

SULTAN ŞİMŞEK KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Sultan Şimşek, 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede 2001 yılında yüksek lisansını, 2011 yılında doktorasını tamamladı.

Akademik kariyerinin yanı sıra Ağrı, Erzurum ve İstanbul'daki imam hatip liselerinde sekiz yıl Arapça öğretmenliği yapan Şimşek, Temmuz 2013'te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde göreve başladı. Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı'nda çalışmalarını sürdüren Şimşek, 2019 yılında doçent unvanını aldı. Şimşek 2026 yılında da Profesörlüğe yükseldi.

Şimşek'in rektör yardımcılığına atanmasıyla birlikte, 28 Şubat döneminde başörtüsü yasağı ve ikna odalarıyla anılan İstanbul Üniversitesi'nin yönetiminde başörtülü bir akademisyen de görev üstlenmiş oldu.

İstanbul ÜniversitesiSultan Şimşek28 ŞubatRektörGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Bugünleride gördük ya,elhamdülillah şükürler olsun!!sırf başörtülü diye cerrahpaşa tıp fakültesinde 6.Sınıfta kızlarımızı üniversiteden attılar,ne büyük acılar yaşattılar milyonlarca insanımıza!!Solcu ateist tayfayla hesabımız bitmedi daha? 2 1 Yanıtla
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