İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'ndan Merkel ziyareti değerlendirmesi - Son Dakika

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyaretinin iki ülke ve Avrupa Birliği (AB) ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

İKV'den yapılan açıklamada, İKV Başkanı Zeytinoğlu'nun Merkel'in Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeytinoğlu, Almanya Şansölyesi Merkel'in Türkiye ziyaretinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Almanya, AB ile ilişkilerimizde kilit ülke olduğu gibi, Almanya ile olan ikili ilişkilerimiz de hem siyasi hem de ekonomik açıdan ayrıcalıklı bir konumda." ifadesini kullandı.

Almanya'nın, Türkiye'nin AB'ye olan ihracatında en ön sırada geldiğini anımsatan Zeytinoğlu, Türkiye'de yatırım yapan Alman şirketlerinin sanayi üretiminin AB değer zincirlerinde yer almasını sağladığına dikkati çekti.

Bu bağların son dönemde siyasi sorunlar nedeniyle zayıflamasına karşın iki ülkenin önemli partnerler olduğunu aktaran Zeytinoğlu, "Almanya'nın AB üyeliği sürecinde Türkiye'de desteğini sağlamak bizim açımızdan son derece kritik. Ayrıca jeopolitik dengelerin hızla değiştiği bir ortamda Doğu Akdeniz güvenliği, Suriye'nin geleceği ve Libya'da istikrarın sağlanması gibi konularda iş birliği ve diyaloğun devam ettirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Öncelik gümrük birliğinin modernizasyonuna verilmeli"

Ayhan Zeytinoğlu, Almanya'nın 1 Temmuz'da AB Dönem Başkanlığını üstleneceğini ve yıl sonuna dek AB'nin gündemine yön vereceğini de anımsattı.

Bu sürecin Türkiye-AB ilişkileri açısından en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Zeytinoğlu, son yıllarda Türkiye-AB ilişkilerindeki gerginliğin ve müzakere sürecindeki durgunluğun aşılmasında Türkiye ve Almanya'nın ortak çabasının etkili olacağına işaret etti.

Zeytinoğlu, Almanya dönem başkanlığı sırasında önceliğin gümrük birliğinin modernizasyonu müzakerelerinin başlamasına verilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündem yaratabilecek, her iki taraf açısından da kazan-kazan olarak nitelendirebileceğimiz gümrük birliğinin modernizasyonu müzakerelerine başlanması için Almanya tarafından yakılacak yeşil ışık belirleyici olacaktır. Modernizasyon aynı zamanda küresel belirsizliklerin arttığı, ticaret savaşlarının konuşulduğu bir ortamda her iki taraf için de fayda sağlayacaktır.

Bunun yanında vize serbestisinin gerçekleşmesi, Türkiye ile AB arasında önemli iletişim kanalları olan yüksek düzeyli diyalog toplantılarına yeniden başlanması ve katılım müzakereleri sürecini yeniden canlandırılacak reformların ele alınması Almanya Dönem Başkanlığı'nın ülkemiz açısından daha verimli geçmesini sağlayacaktır."

"Almanya'nın AB Dönem Başkanlığı önemli bir fırsat teşkil ediyor"

Suriye ve Libya'daki gelişmelerin, bölgesel ve uluslararası meselelerde birlikte çalışmanın ne derece önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Zeytinoğlu, Almanya ve Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulan mülteci uzlaşının da ortak sorunlara birlikte çözüm bulmada etkili yöntemler ortaya koyulduğunu açıkça gösterdiğini vurguladı.

Zeytinoğlu, "Bu nedenle Almanya'nın AB Dönem Başkanlığı hem ülkemizin Almanya ile ilişkilerini hem de AB ile ilişkilerini geliştirmede önemli bir fırsat teşkil ediyor. Türkiye olarak hızla reform sürecine geri dönerek bu dönemi etkin biçimde kullanabiliriz." ifadesini kullandı.