"İlacı Keşfet ve Akılcı Kullan" seminerleri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'İlacı Keşfet ve Akılcı Kullan' seminerleri düzenlendi - Son Dakika

"İlacı Keşfet ve Akılcı Kullan" seminerleri düzenlendi

6 saat önce

Trabzon'da çeşitli okullarda, "İlacı Keşfet ve Akılcı Kullan" konulu seminerler organize edildi.

Trabzon'da çeşitli okullarda, "İlacı Keşfet ve Akılcı Kullan" konulu seminerler organize edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR)


ile Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir süre önce imzalanan protokol

kapsamında, "İlacı Keşfet ve Akılcı Kullan" sloganıyla çeşitli orta öğretim kurumlarında seminerler gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen Tevfik Serdar, Affan Kitapçıoğlu, Arsin, Yomra, Akçaabat İMKB ve Akçaabat Anadolu Liseleri ile Kız Sağlık Meslek Lisesi, Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Lisesinde 25-28 Aralık tarihlerinde düzenlenen seminerlerde öğrencilere, ilaç keşfi ve bilimsel araştırma meraklarının geliştirilmesi için ilaç araştırma geliştirme süreçleri hakkında bilgi aktarıldı.

KTÜ İLAFAR Müdürü Prof. Dr. Feride Sena Sezen, Doktor Öğretim Üyesi Yeşim Kaya Yaşar, araştırma görevlileri Dr. Elif Nur


Barut, Seçkin Engin, Serhat Sevgi ve Gamze Eroğlu Erdoğan ile Eczacı Merve Kılıç, katılımcalara tüm dünyada küresel bir sorun haline gelen ilaçların yanlış, gereksiz kullanımının önüne geçmek amacıyla geliştirilen Türkiye'nin akılcı ilaç kullanımı politikalarını anlattı.

Uzmanlar, özellikle akılcı antibiyotik kullanımı konusunda öğrencilerin ve dolayısıyla ailelerinin bilinçlendirilmesi kapsamında bireylere düşen görevler ve alınması gereken önlemlere ilişkin de öğrencileri bilgilendirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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