İlber Ortaylı\'nın cenaze programı belli oldu

13.03.2026 21:18
Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın vefatının ardından cenaze programına ilişkin detaylar netleşti. Türk tarihçiliğine yaptığı katkılarla geniş kitlelerin saygısını kazanan Ortaylı için ilk olarak Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek. Duayen tarihçi, Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii haziresine defnedilecek.

Hayatını kaybeden duayen tarihçi İlber Ortaylı için düzenlenecek cenaze programı açıklandı. Türkiye'nin önemli tarihçilerinden biri olarak kabul edilen Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü tören düzenlenecek.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE ANMA TÖRENİ

Ortaylı için ilk olarak saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni gerçekleştirilecek. Akademisyenler, öğrenciler ve sevenleri, usta tarihçiyi burada son kez anacak.

FATİH CAMİİ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Anma töreninin ardından Ortaylı'nın cenazesi Fatih Camii'ne getirilecek. Duayen tarihçi için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

Cenaze namazının ardından İlber Ortaylı'nın naaşı, Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verilecek.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık sorunları sebebiyle özel bir hastanede bir süredir yoğun bakımında tedavi gören tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmesinin ardından 79 yaşında hayatını kaybetti.

Ortaylı'nın ailesi tarafından " İlber Ortaylı'yı kaybettik" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı. Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM

Eğitim camiasında büyük üzüntü yaratan vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğanda Ortaylı için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, mesajında "Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

