İlk Türk uçağı Vecihi K-VI, Aydın'da yeniden hayat buluyor - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kendisi için oluşturduğu model uçak atölyesinde radyo kontrollü model uçaklar yapan Ahmet Gökçay, Türk havacılık tarihi için önemli bir yer sahibi olan Vecihi Hürkuş tarafından yapılan ilk Türk uçağı Vecihi K-VI'nın radyo kontrollü modelini göklerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Uzun yıllar İsviçre'de yaşayan ve emekli olduktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan Ahmet Gökçay, gününün büyük bir kısmını çocukluk yıllarında hobi olarak başladığı ve sonrasında vazgeçilmezi haline gelen radyo kontrollü model uçaklara ayırıyor. Kuşadası ilçesinde oluşturduğu atölyede çeşitli model uçaklar yapan Gökçay, Vecihi Hürkuş tarafından yapılan ilk Türk uçağı Vecihi K-VI'yı göklerle buluşturmak için gün sayıyor. Uçağın 1/6 ölçekli radyo kontrollü modelini yapan Gökçay uçağı uçuracağı günü iple çekiyor.

İlkokul zamanlarında Türk Hava Kurumu (THK) Samsun Şubesi'nden aldığı lastik motorlu uçak ile başladığını söyleyen Ahmet Gökçay, "O günden sonra model uçaklar vazgeçilmezim haline geldi. Okul hayatım boyunca havacılığa meraklı olan arkadaşlarımla güzel çalışmalar yaptık. Evlendikten sonra da yurtdışına gittim. Orada da hobimi sürdürdüm. 29 yıl orada kaldıktan sonra emekli oldum eşim ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptık. Geldikten sonra da kendi oluşturduğum planlar ile bir uçak yapmak istedim. Yeğenimden aldığım bir program ile uçakların planlarını kendim çizmeye başladım. Arzularımın içinde bir hobi atölyesi kurmak vardı. Kuşadası'nda onu gerçekleştirdim. Burada bu hobiyi gençlere öğretmeyi çok arzu ediyorum. Benim maddi bir kaygım yok. Burada birkaç tane modelci genç yetiştirebilirsek, bu hobiyi onlara öğretebilirsek ben kendi adıma çok mutlu olurum" şeklinde konuşarak havacılık tutkunu gençlere çağrıda bulundu.

YAPTIĞI MODEL UÇAK TÜRKİYE'DE BİR İLK

Vecihi Hürkuş tarafından yapılan ilk Türk uçağı Vecihi K-VI'nın 1/6 ölçekli maketinin Türkiye'de ilk kez kendisi tarafından yapıldığını kaydeden Gökçay, "Vecihi K-VI, Vecihi Hürkuş tarafından savaş zamanında Yunanlılardan kalan ganimet uçaklardan toplayarak ortaya çıkarttığı, bir kere uçurabildiği ve uçurduktan sonra da ceza aldığı bir uçak. Ben bu uçağın radyo kontrollü modelini yapmak istedim. Uçağın plan ve projesi yoktu. İnternette sadece uçağın çeşitli açılardan çekilmiş fotoğrafları var. İşe uçağın planını çizerek başladım. Sonrasında uçağın prototipini yaptım. Sonra biraz daha geliştirerek THK'dan da destek alarak bu model uçağı yaptım" dedi.

TÜRK HAVA KURUMU'NA HEDİYE EDECEK

Uçağın yapımı sırasında THK ile irtibata geçerek uçağın yapımında destek istediğini ve uçağı tamamladıktan sonra kuruma hediye etmek istediğini söylediğini belirten Gökçay, "Kendileri ile irtibata geçtim ve isteğime olumlu yanıt verdiler. Eskişehir'de bulunan THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden teknik destek aldım. Uçağın tüm parçalarını orada keserek, uçağın inşasına başladık. Yaklaşık 10 gün süren çalışmaların ardından uçağın kabasını ortaya çıkarttıktan sonra uçağı atölyeme getirdim. Burada da bir takım ince işçiliklerini yaptım. Uçağımızın yüzde 90-95'i bitmiş durumda. Bir tek motoruna egzoz yaptırarak motorunu çalıştırmak kaldı" dedi.

İLK UÇUŞ THK İNÖNÜ HAVACILIK EĞİTİM MERKEZİ'NDE YAPILACAK

Model uçakçı Gököay, model uçağın tamamlanmasının ardından uçağı THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne götüreceğini söyledi. Uçakla uzun zamandır uğraştığı için uçağın adeta çocuğu gibi olduğunu kaydeden Gökçay, sözlerini şöyle sonlandırdı;

"Herhangi bir olumsuzluk yaşanması ve uçağın düşme ihtimaline karşılık ben cesaret edip uçuramam. Orada çok daha deneyimli hocalarımız var. Onlar uçuracaklar. Uçağımız uçtuktan sonra da projemiz noktalanmış olacak. Havacılık sevdalılarının sık sık ziyaret ettiği İnönü'de uçağımız kalacak. Orada görme ihtimali olacak."

VECİHİ HÜRKUŞ KİMDİR?

16 Temmuz 1896 doğumlu olan Vecihi Hürkuş, Türk pilot, mühendis ve müteşebbisdir. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Hürkuş, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir. Türkiye'nin ilk yerli uçağı Vecihi K-VI'yı üretmiştir. Hürkuş, 1969 yılında Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir.