İlker Başbuğ 'hakaret' suçundan hakim karşısına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

İlker Başbuğ 'hakaret' suçundan hakim karşısına çıktı

03.03.2022 13:15
İlker Başbuğ 'hakaret' suçundan hakim karşısına çıktı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, aralarında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da bulunduğu 6 siyasetçiye 'hakaret' ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, aralarında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da bulunduğu 6 siyasetçiye 'hakaret' ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında, bazı milletvekillerine hakaret ettiği gerekçesiyle 'hakaret' suçundan dava açılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Başbuğ'un kullandığı ifadelerde 'zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 5 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Başbuğ'un hakaret suçunu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile AK Partili Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Mehmet Ceylan ve Yahya Doğan hakkında işlediği iddia edilmişti.

Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Başbuğ ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme, duruşmanın kapalı görülmemesine rağmen duruşma salonuna basın mensuplarını almadı.

"CİDDİ ŞÜPHELER DUYUYORUM AMA KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM"

Duruşma sonrası açıklama yapan Başbuğ, 2008-2010 yıllarında TSK'ya karşı yürütülen komploların en ağır dönemi olduğunu belirterek, "26 Haziran 2009 günü özellikle Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 250. maddesinin 3. fıkrasında bir değişiklik yapıldı. Bakın bunun altını çiziyorum, bu CMK 250. maddenin 3. fıkrasında yapılan değişiklik her şeyden evvel anayasanın 145. maddesine aykırıydı. Ayrıca CMK'da yapılan değişikliğin zamanlamasında ve bu yasa değişikliklerinde kimlerin faydalandığına baktığımız zaman karşımıza ilk faydalananlar 4 tane FETÖ'nün azılı militan savcısı çıkıyor. Ben de bir sade vatandaş olarak soruyorum bu olayda hiç mi şüphe duymuyorsunuz veya hiç şüphe duymayacak mıyız? Benim söylediğim bu. Ben burada ciddi şüpheler duyuyorum ama kimseyi suçlamıyorum. İçerde verdiğim savunmada da kişisel olarak kimseyi suçladığım yoktur. Benim bütün istediğim bu yasa değişikliği teklifini ilk gündeme getiren, bu yasa değişikliği ilk kaleme alanlar kimlerdir bu araştırılsın, incelensin diyorum. Bütün istediğim bu. Bu da benim o döneme komutanlık sorumluluğu taşıyan birisi olarak bunu sormak, gündeme getirmek, araştırılmasını istemek hakkım değil sorumluluğumdur" dedi.

(Engin Yağcı/İHA)

İlker Başbuğ 'hakaret' suçundan hakim karşısına çıktı
İlker Başbuğ 'hakaret' suçundan hakim karşısına çıktı
İlker Başbuğ 'hakaret' suçundan hakim karşısına çıktı

YORUMLAR
500
Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ hakim karşısında Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ hakim karşısında Şampiyon at 'firarda' Şampiyon at 'firarda'

Genelkurmay Başkanı, Alparslan Türkeş, Adalet Bakanı, Hakaret, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlker Başbuğ 'hakaret' suçundan hakim karşısına çıktı - Son Dakika


Son Dakika
13:14 Vaagn Haçaturyan, Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi
13:13 Tahir Kıran: Rizespor'a sahip çıkılmıyor, Galatasaray kendi kendini kurtarır
13:07 Rus oligarkın sır ölümü! Zamanlaması şüpheli bulundu
12:54 Zelenski, Putin'e meydan okudu: Karadeniz'in dibini görecekler, buna layıklar!
12:29 "Çin olimpiyatlar bitene kadar bekledi dedi, Rusya kendi bildiğini yaptı"
12:25 Hazal Kaya parti tarzıyla olay oldu!: Pantolonun düğmeleri açık kalmış!
12:23 Bakan Soylu'dan ilginç duyuru: Yarın tüm okullarımızda kıymetli bir tatbikatımız var
12:22 Alman turist, lüks otelin 7. katından düşerek yaşamını yitirdi
12:17 Beşiktaş taraftarı çok sinirlendi! Sosyal medyada Batshuayi'ye yapılan benzetmeler gündem oldu
12:01 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Putin'in kızına sosyal medya linci
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 13:28:58. #1.13#
SON DAKİKA: İlker Başbuğ 'hakaret' suçundan hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement