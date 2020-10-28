İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu - Son Dakika

İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu

28.10.2020 21:25

Sağlık Bakanı Koca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun neden toplantıya çağrılmadığıyla ilgili konuştu. Bakan Koca, "Öncelikle o toplantı pandemi toplantısı değildi. Sağlık teşkilatımızla, ilçe sağlık müdürlerimiz, başhekimlerimizin katıldığı İstanbul'un durumunu, hastane kapasiteleri ve filyasyon durumunu değerlendirme toplantısıydı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından duyurduğu, İstanbul'da gerçekleştirilen pandemi toplantısı için kendisine herhangi bir davetin gelmediğini belirtmişti.

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun neden toplantıya çağrılmadığı soruldu.

"TOPLANTI PANDEMİ TOPLANTISI DEĞİLDİ"

Koca, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle bu toplantı bir pandemi toplantısı değildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı da değildi. Sağlık teşkilatımızla, ilçe sağlık müdürlerimiz, başhekimlerimizin katıldığı İstanbul'un durumunu, hastane kapasiteleri ve filyasyon durumunu değerlendirme toplantısıydı. Bir pandemi kurulu toplantısı değildi bu. Ayrıca 5 gün, şu an 7 gün oldu, bir hafta boyunca İstanbul'da olmam nedeniyle de devamında yerel yöneticiler dahil olmak üzere, sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere, üniversite ve özel sektörler dahil olmak üzere birtakım toplantıları yapmak üzere plan yapılmıştır"

İMAMOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMUNU DA AÇIKLADI

Koronavirüse yakalana İmamoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili de konuşan Bakan Koca, "İlçe belediye başkanı ile görüşüp büyükşehir belediye başkanı ile görüşmeme durumu olabilir mi? Pazartesi ilçe belediyeleri ile görüşme yapıldı. Büyükşehir belediye başkanının bildiğiniz gibi rahatsızlığı oldu, buradan geçmiş olsun dileklerimi bir daha iletiyorum. Bugün de yer yer kendim arıyorum, arkadaşlarımız yakın takipteler. Genel durumun, sağlığının iyi olduğunu, ateş bulgusunun olmadığını, kendilerini çok iyi hissettiklerini ifade etmiş oldular." dedi.

Pandeminin siyasi zemine çekilmesinden rahatsızlık duyduğunu söyleyen Koca, "Ben pandemi durumunun siyasi zeminine çekilmesini siyasetçilere bir şey kazandıracağına inanmıyorum. Siyaset zemininde çekilmemesi noktasında bir kararlılık içinde olacağımızı ayrıca ifade etmek istiyorum. İşbirliği, iletişim kanallarımızın açık olduğunu söylemek istiyorum. Sayın Vali bey neden katıldı? Filyasyon toplantısı olduğu için güvenlikle ilgili sorunları değerlendirmek üzere sayın vali ve emniyeti ben çağırdım. Bu konuyla ilgili talimatları söylemek içindi." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da yapılan koronavirüs toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çağrılmadı. CHP'den yapılan açıklamada "İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin %40'ına ulaştığı resmen açıklanırken, alınacak tedbirle ilgili yapılan toplantıya İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun çağrılmaması skandaldır" denildi.

İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu - Son Dakika

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