İmamoğlu'nda Çocuk Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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İmamoğlu'nda Çocuk Şenliği düzenlendi

22.04.2022 17:32
İmamoğlu'nda Çocuk Şenliği düzenlendi

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Çocuk Şenliği'nde öğrenciler için etkinlikler düzenlendi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Çocuk Şenliği'nde öğrenciler için etkinlikler düzenlendi.

İmamoğlu Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği ve Adana Şefler Kulübünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şenlik, Cumhuriyet İlkokulu'nda yapıldı.

Başarılı öğrencilere ödül verilen etkinlikte, şef aşçıların öğrenciler için hazırladığı pasta kesildi.

Yöresel ürünlerin de tanıtıldığı şenlikte, kendilerine özel hazırlanan etkinliklere katılan öğrencilere hediyeler verildi.

KADEM İl Temsilcisi Reşan Arlıer, şenliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, İmamoğlu, Adana, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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