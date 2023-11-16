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Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine zam - Son Dakika

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine zam

16.11.2023 09:42  - Güncelleme: 09:46

14 Kasım tarihinde indirim gelen motorine bugün 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 60 kuruşa çıktı.

Brent petrol fiyatının 80-82 dolar seviyesine gerilemesi akaryakıta indirim olarak yansımış ve 14 Kasım'da motorinin litresi 1 lira 64 kuruş düşmüştü. Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü. 1 günlük aranın ardından motorinin litresi 1 lira 14 kuruş zamlandı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 60 kuruşa, Ankara'da 38 lira 17 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 39 kuruşa yükseldi.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 katına çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Enerji Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine zam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine zam - Son Dakika
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