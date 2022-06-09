KASTAMONU - 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" başladı.

İnebolu Türk Ocakları önünde, İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü 101. yıl dönümü kutlamaları ve Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Şehit Şerife Bacı'nın cephane taşırken donarak şehit olması sahnelendi.

Türk Hava Kuvvetleri Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan iki F-16 uçağı gösteri yaptı.

Daha sonra Türk Ocakları önünden başlayan yürüyüşe, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM), Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma timleri de eşlik etti.

Komandoların yürüyüş sırasında yaptıkları gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izledi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlara şehir merkezinden geçerken vatandaşlar tarafından konfeti ve çiçekler atıldı.

İstiklal Yolu güzergahında 4 gün sürecek 95 kilometrelik yürüyüş, 12 Haziran Pazar günü Kastamonu'da sona erecek.

Vali Avni Çakır, konuşmasında, Kastamonu tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğunu söyledi.

Kastamonu halkının Türk İstiklal Mücadelesi'nde çok önemli bir görevi yerine getirdiğini anlatan Çakır, "Bizler yine bugün aynı ruhla, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bu kutlu yolu yürüyerek ecdadımızı yad edeceğiz. Bugün bu ruhla kalplerimiz onlar için atacak. Kahramanlarımızın geçtiği yollardan al bayrağımız ellerimizde şarkılarla, türkülerle marşlarla geçeceğiz. Bugün burada Türk ulusunun çelikten iradesini bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz. Yiğit İnebolu'muzun 9 Haziran Kahramanlık ve Şeref Günü'müzü bir kez daha kutluyorum." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise Türkiye'nin dünyada gündem belirleyen bir ülke olduğunu söyleyerek "Kuzeyimizde, güneyimizde savaş var ama güçlü Türkiye her şeye rağmen yoluna devam ediyor. Hem dünya siyasetini şekillendirmeye, dış politikada etkin bir güç olmaya devam ediyoruz hem de ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürütmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da İnebolu'nun önemine dikkati çekerek "Ben 2023, 2053 ve daha uzun yıllar Cumhuriyet'imizin payidar kalacağına inanıyorum. Büyük Gazi'nin gösterdiği hedefte yürümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.