İnegöl'de talaş yüklü tır devrildi - Son Dakika

İnegöl'de talaş yüklü tır devrildi

Tır şoförü kazayı yara almadan atlattı

BURSA - Bursa Ankara yolu Hikmet Şahin Köprülü kavşağında meydana gelen kazada talaş yüklü Tır yan yattı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken talaşlar yola saçıldı.

Alınan bilgilere göre kaza Hikmet Şahin Köprülü kavşağında meydana geldi. Balıkesir'den yüklediği talaşı İnegöl'de bulunan bir fabrikaya getiren 43 FN 361 plakalı tır sürücüsü Eyüp K köprülü kavşaktan aşağı indiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrollü kaybeden sürücü Tır'ı dorsesiyle birlikte yan yatırdı. Kazada sürücü yaralanmazken talaşlar yola saçıldı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri önlem alarak yolu trafiğe kapattı. Yan yatan TIR kaza yerine gelen vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.