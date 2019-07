İnegöl'ün sorunları masaya yatırıldı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde hayata geçirilen İnegöl İş Dünyası Platformu, 4. toplantısını gerçekleştirerek sektörlerden gelen talepleri masaya yatırdı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl temelleri atılan ve İnegöl'deki oda, işadamları dernekleri ve STK yöneticilerinin yer aldığı "İnegöl İş Dünyası Platformu" İTSO Konferans Salonu'nda Kaymakam Şükrü Görücü, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katılımlarıyla 4. kez bir araya geldi.



Şehrin geleceği planlanacak



Toplantının açılış konuşmasını yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak İnegöl'de bulunan esnaf odalarımızla ve işadamları derneklerimizle birlikte toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bugün de İnegöl İş Dünyası Platformumuzun 4. toplantısını hayata geçiriyoruz. Toplantılarımızda mevcut durum analizi yapıyoruz. Odamızda 19 meslek komitemiz bulunuyor. Her sektörü temsil eden bir komitemiz var ve bu komite üyelerimiz her ay periyodik olarak toplantılar gerçekleştiriyorlar. Bu toplantılarda komitelerimizin talepleri, istekleri, arzuları yönetim kurulumuzun gündemine geliyor. Ayrıca esnaf odalarımızla ve işadamları derneklerimizle yapılan toplantılarda şehrimizin ekonomik ve sosyal konularıyla ilgili bir veri tabanı oluşturuluyor. Bu verilerin raporunu bugünkü toplantımızda sunacağız ve ilgililere aktaracağız. Bugünkü gündemimizde şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatla ilgili yaşadığı spontane gelişmeler yer alıyor. 1 senedir bu toplantılar gerçekleşiyor. 4 bin 300 üyeye sahip olan odamızda 8 aylık periyot içerisine 3 binin üzerinde üyeyle birebir temasa geçerek görüş ve önerilerini aldık. Bundan sonraki periyotta şehrimizin geleceği ile ilgili plan ve projeleri tartışacağız" dedi.



"Mobilya sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerimiz hem Türkiye içinde hem de yurtdışında birçok ticari faaliyette bulunuyorlar. Şehrimizin tanıtımını ve anlatımını gerçekleştiriyorlar. Şehrimiz yurtiçi ve yurtdışında iyi ve oturmuş bir imaja sahip durumda. Fakat yurtdışından gelen bazı misafirlerimiz anlattığımız imajla ilgili sıkıntılar yaşayabiliyorlar" diyerek sözlerini sürdüren Uğurdağ, "Bunlar şehrin içerisindeki, mobilya sanayi ve OSB'deki bazı olumsuzluklardan kaynaklanıyor. Örneğin fuara yurtdışından ziyaretçi gelip binayı gördüğünde hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Seçimleri geride bıraktık. Sayın Kaymakamımız, Vekilimiz, Belediye Başkanımız, ben ve yönetim kurulumuz da dahil olmak üzere son 1 senedir görev alan insanlarız. Birbirimizi tanıyor dahi olsak bir sorumluluk aldık. Bunun bilinciyle sorunlara karşı ortak hareket etme, şehre en büyük katkıyı sağlamak için beraber çalışma düşüncemiz var. Bunu sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde yaparak, birbirimizin alanlarına girmeden yürümeliyiz" diye konuştu.



"Herkes İnegöl Köftesi üretemeyecek"



İnegöl Köftesi ve İnegöl Mobilyası şehrin en bilinir iki markası olduğunu işaret eden Uğurdağ, "İnegöl Mobilyasıyla ilgili ortak paydaşlarımız sektörü temsil eden dernekler ve İTSO'dur. İnegöl Köftesi ile ilgili coğrafi işaret odamız tarafından alınmıştır. İnegöl Köftesi'nin artık ticari bir ürüne dönüşmesi gerekiyor. İnegöl Köftesi'ni İnegöl'de ve Türkiye'de herkes üretiyor ve İnegöl Köftesi satabiliyorum diyor ama bu köfte İnegöl Köftesi midir? İçerisinde ne vardır? Sunumu nasıldır? Bu konularda bugüne kadar yaptırım gücümüz yoktu. İnşallah artık kanuni çalışmalarımız başladı. Artık İnegöl Köftesi tabelasını herkese astırmama ve ürettirmeme gibi bir hakka sahip olacağız. Sonraki süreçte de İnegöl Köftesi'nin ambalaj halinde gerek büyük marketlerde, gerekse lokanta ve restoranlarda bizim kontrolümüzde satışını sağlayacağız. Fuar alanı, üniversite gibi konularda protokolümüzle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Davetimizi kırmayıp programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"İnegöl'ü daha ileriyi taşıyacağız"



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Yapılan çalışmalar neticesinde çıkan raporları dinledik. Pek çok başlık yerel yönetimleri ilgilendiren hususlardır. Üzerinde durmadığımız herhangi bir maddeyle karşılaşmadım. Bu şehir için el ele vererek daha güzel bir yere taşımak adına mücadele etmeliyiz. Kimin yaptığı fark etmez, yeter ki faydalı bir çalışma olsun ve sonuç çıkartalım. Önümüzdeki 5 yılı kapsayacak stratejik plan çalışması yapıyoruz. Şehirle ilgili bir çalışma yapıldığında buna herkesin katılım göstermesini isteriz. Bugün burada yapılan çalışmada karşılaştığımız konuların da notlarını aldım. Bu tespitlerle ilgili gereğini yapacağız. Bir Belediye Başkanının, Milletvekilinin ya da Odamızın bu işe gücü yetmez ama bu güçleri birleştirirsek çok daha kuvvetli şekilde mücadele edebiliriz. Sinerjiye dönüştürmemiz gerekiyor. Sorunlarımızla yüzleşeceğiz. Önce teşhis sonra ise tedavi uygulayacağız" şeklinde konuştu.



AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, "Güzel ve isabetli bir çalışma yaparak konu başlıkları belirlemişsiniz. Bunları olgunlaştırmamız lazım. İnegöl Müzakere Cemiyeti adı altında bir sistem oturtmaya çalıştık. O sistemde de İnegöl'ün idari, siyasi ve ticari erkleri yer alıyor. Bize iletilen güncel konu ne ise onu konuşarak ortak akılla doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir ekip işidir. KDV indirimi ve bölgesel teşvik yerine sektörel teşvik konularını biz de ele almıştık. Bir takım aksilikler nedeniyle ertelendi ama bu konuların güncellemesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Eğitimle alakalı olarak Meslek Yüksekokulumuzda mobilya ve tekstil bölümlerinin kapatılması konusu meydana gelmişti. Bölümlerin tekrar açılması ile alakalı çalışmamızı yaptık ve açtırdık. Önemsiz gibi görünse de bunu birlikte çok kolay aşarız. Şehirle alakalı sorunları bir an önce hep birlikte çözeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Huzur birinci önceliğimiz"



Son olarak söz alan Kaymakam Şükrü Görücü ise, "Yapılan raporlamada kısa vadede ikili görüşmelerle görüşülerek çözülecek maddeler de, uzun vadede planlanacak işler de, tamamen kanun konusu olan işler de var. Önemli olan başlangıçtır. İnegöl'de Kaymakamlık, STK'lar, mahalli idarelerimiz olarak şehrin gelişmesi ve kalkınması adına İnegöl'e hizmet etmek için bir aradayız. İlçemizin huzuru bizim birinci önceliğimizdir. Bu konuda İnegöl'de bize düşen ne varsa Kaymakamlık olarak gece gündüz çalışıyoruz. Kapımız her zaman açık. Yasalara uyduğu sürece her konuda yanınızdayım. Güzel bir çalışma olmuş, elinize sağlık" ifadelerini kullandı. - BURSA

Haber Yayın Tarihi:

