İnfaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda - Son Dakika

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen teklifin tümü üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, düzenlemeyi, "infaz değil af teklifi" olarak değerlendirdi.

İnfaz adaletinin, adaletin hassas terazisinde iyi ölçülmesi gerektiğini belirten Emre, af düzenlemeleri konuşulmadan önce sistemsel aksaklıkların görülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sosyoekonomik olarak bir çöküş yaşadığını ileri süren Emre, böyle bir düzenlemenin de suç üreteceğini savundu. Emre, bu yüzden önce suç üreten durumun önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Sorunların kökenine inmeksizin atılacak her adım, yarın karanlık tünellerin çıkmasından başka sonuçlar yaratmayabilir." görüşünü ileri sürdü.

Emre, yargı sisteminin de reforma tabi tutulması gerektiğini aktardı.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, kanun teklifinin, anayasaya aykırı biçimde düzenlendiğini öne sürdü. Başaran, bunun infaz yasasını iyice karmaşıklaştıran, suçlar arasındaki eşitsizliği, adaletsizliği artıran, kişilere cezasının tümünü yatırtmaya dönük bir teklif olduğunu savundu.

Başaran, "Bir taraftan husumetli bir yaklaşımla da 'toplumsal hassasiyet' denilerek aslında partilerin kendi hassasiyetleri üzerinden önümüze getirdikleri bir teklifle karşı karşıyayız. Onun için bunun adını doğru koyalım. Bu bir aftır. Türkiye'de düşüncelerini söylediği için cezaevlerinde bulunan insanlar var. Siyasetçilerin eleştiri sınırı, toplumdaki eleştiri sınırından daha yüksek olmalı. Bir siyasetçi en ağır eleştiriyi de kendisine karşı kabul etmeli. Ama binlerce insan Cumhurbaşkanına hakaretten ceza aldı." dedi.

İktidarın, çok az istisnalar dışında cezaevlerini boşaltmayı hedeflemesi gerektiğini öne süren Başaran, idam cezasını uygulayan İran'ın, salgın hastalık nedeniyle cezaevlerini boşalttığını, Türkiye'nin hala bu meselede ayrımcı bir yaklaşım sergilediğini savundu.

Başaran, teklifte kronik hastalığı olanların cezaevinden çıkışını öngören bir hüküm bulunmadığını ifade ederek, bu kesimin de kapsama alınmasını istedi.

"Vicdanları kanattı"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, teklifin, kamuoyunda, "af yasası" ya da "yargı paketi" şeklinde algılandığını dile getirerek "Mevcut düzenlemenin milletin vicdanında yer bulmadığını, aksine milletin vicdanını kanattığını görmekteyiz." dedi.

Teklifin amacının cezaevindeki kişi sayısını azaltmak olduğunu kaydeden Erel, "Dört yıllık tutuklama süresi adil tutuklamanın amacını aşmış durumdadır. Mademki cezaevlerinde bu salgın hastalıktan dolayı sıkıntılar var; tutuklulara da denetimli serbestlik uygulanarak, belirli suçlarda, mesela 10 yılın üzerindekilerde 6 ay, daha altındakilerde 3 ay gibi bir düzenleme ile bu cezaevlerindeki 60 bine yakın tutuklunun büyük bir bölümünü, evlerinde denetimli serbestlikle istediğimiz hedefe ulaşabiliriz." şeklinde konuştu.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, böylesine önemli bir düzenlemenin, komisyon gündemine gecikmeli gelmiş gibi görünse de teklifin olgunlaşma sürecinde çeşitli görüşmelerle son halini aldığını anımsattı.

Kanun teklifinin yasalaşmasıyla cezaevlerindeki yaklaşık 90 bin hükümlü ve tutuklunun salıverileceğine işaret eden Öztürk, böylece cezaevlerinde önemli bir rahatlamanın olacağını tahmin ettiklerini anlattı.

AK Parti ile hazırlanan ortak teklifin, infaz süreçlerinde önemli yeni düzenleme ve uygulamalar içerdiğini dile getiren Öztürk, "Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar, kasten adam öldürme suçlarıyla, terör suçlarında kesinlikle bir indirim söz konusu değildir. Yine terör suçları da kapsam dışındadır. Her ne kadar bunun kapsam içine alınmasına dair farklı siyasi partilerden bir talep gelmiş olsa da biz MHP olarak bu terör ve terör suçlarının ne olursa olsun, bu kapsamda değerlendirilmesine müsaade edemezdik." diye konuştu.

"Olumlu ve iyi hükümler de var"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de düzenlemeyi, "af" olarak nitelendirdi.

"İçinde olumlu ve iyi hükümler de var, emeği olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ama keşke 2 yıllık süreçte bu infaz, af düzenlemesini yapmış olsaydık." diyen Antmen, düzenlemenin siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, barolar ya da kamuoyunca tartışılamadığını savundu.

Antmen, cezaevindeki pek çok gazetecinin bu düzenlemenin içinde bulunmadığını, bunun, tarafı olunan uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu iddia etti.

Düzenlemede siyasi mahkumların da yer almadığını, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısında Türkiye'nin Avrupa'da birinci sırada olduğunu savunan Antmen, düşünce suçlularına, gazetecilere ve topluma kazandırılmasında mahsuru olmayanlara af çıkartılmasına karşı olmadıklarını kaydetti.

Antmen, affın, adil, eşit ve toplumsal barışı sağlaması gerektiğini belirtti.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç da teklifin, anayasaya ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, bu aykırılık iddiası gözetilerek TBMM Anayasa Komisyonuna havale edilmesi gerektiğini öne sürdü.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, yapılan düzenlemenin tamamını reddetmek ya da hepsine katılmanın söz konusu olamayacağını söyledi.

Türk Ceza Kanunu'nda sağlanması gereken adaletin, infaz kanunuyla sağlanmasının doğru ve hukuki bir yaklaşım olmadığını savunan Köse, terör örgütleriyle ilgili bir düzenlemeyi, MHP gibi kendilerinin de kabul etmediğini belirtti. Köse, ancak gücü eline geçirenin, birilerini terör örgütü üyesi suçlamasıyla terbiye etmeye çalıştığını ileri sürerek, bu suçlamayı değerlendirmenin de farklı boyutları olduğunu söyledi.

Köse, düşünce ve basın özgürlüğü alanlarında da düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi.

"Dağ fare doğurdu"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, adil yargılanma ve bağımsız yargının ülkede yer etmesiyle çözümlerin sağlanabileceğini ifade etti.

Bülbül, AK Parti adına yapılan açıklamalar ile bugün gelen teklifin aynı olmadığını ileri sürerek, "Dağ fare doğurdu." dedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddeler üzerindeki müzakerelere geçildi.