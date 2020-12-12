İngiliz donanmasına, Fransız balıkçıları gözaltına alma yetkisi verilecek - Son Dakika

İngiliz donanmasına, Fransız balıkçıları gözaltına alma yetkisi verilecek

12.12.2020 20:37
İngiliz donanmasına, Fransız balıkçıları gözaltına alma yetkisi verilecek, System.String[]

Anlaşmasız Brexit durumunda İngiliz donanmasına, yasa dışı şekilde İngiltere sularına giren Fransız ve diğer Avrupa Birliği (AB) balıkçılarını gözaltına alma yetkisi verileceği belirtildi.

Anlaşmasız Brexit durumunda İngiliz donanmasına, yasa dışı şekilde İngiltere sularına giren Fransız ve diğer Avrupa Birliği (AB) balıkçılarını gözaltına alma yetkisi verileceği belirtildi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, hükümet, Deniz Kuvvetlerinin yetkilerini, İngiltere sularında avlanan yabancı gemilere çıkma ve bu gemilerdeki balıkçıları gözaltına almaya imkan sağlayacak şekilde genişlen yasa tasarısı hazırlıyor.

Bu çerçevede donanma, anlaşmasız bir Brexit durumunda yasa dışı olarak Manş Denizi'ne giren AB balıkçı gemilerini durdurmak ve hatta bunlara el koymak için 4 devriye gemisi konuşlandıracak.

80 metrelik gemiler, kıyıdan 200 deniz miline kadar uzanan münhasır ekonomik bölgeyi denetlemek için 1 Ocak'tan sonra faaliyetlerine başlayacak.

Hatta anlaşmasız ayrılığa hazırlanma komitesinde İngiliz deniz piyadelerinin bir hayati tehlike durumunda helikopterlerden Fransız gemilerine indirme yapması da görüşüldü.

Bir ticaret anlaşmasına varılabilmesi için verilen süre yarın dolarken, hem İngiltere Başkanı Boris Johnson hem de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, anlaşmama olasılığının çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

Eğer bir anlaşma sağlanamasa, AB ve İngiltere arasında ticaret, 1 Ocak itibarıyla Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek ve ağırlığını Fransızların oluşturduğu AB üyesi ülkelerin balıkçıları, İngiliz sularında avlanamayacak. Söz konusu tasarının kabul edilmesiyle de İngiliz donanması, kaçak balıkçılığı engellemek için devreye girecek.

Fransa, İngiliz sularında avlamakta ısrar ediyor

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.

Özellikle Fransa, balıkçılarının İngiliz sularında avlanmayı sürdürmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor. İngiltere ise kendi sularına yabancı balıkçıların giremeyeceğini ve bunun bir egemenlik konusu olduğunu belirtiyor.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

31 Ocak'ta AB üyeliği sona eren İngiltere, bir ticaret anlaşmasına varılamasa bile 31 Aralık 2020'de bitecek olan geçiş sürecini uzatmayacağını açıklamıştı.

Avrupa Birliği, İngiltere, Brexit, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiliz donanmasına, Fransız balıkçıları gözaltına alma yetkisi verilecek - Son Dakika


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