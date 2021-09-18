İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı - Son Dakika

İngiltere, korona virüs önlemleri kapsamında uyguladığı

seyahat listesinde değişikliğe gitti.. Türkiye 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu

otel karantinası gerektiren kırmızı

listeden çıkarıldı..

Güncellemeyle Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Maldivler, Mısır, Sri Lanka, Umman, Bangladeş ve Kenya'nın yer aldığı 8 ülke de bulunuyor..

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da İngiltere'nin bu kararını sosyal medya üzerinden değerlendirdi ve 'memnuniyet verici bir gelişme' açıklamasını yaptı. Bakan Ersoy, Türkiye'nin İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle

ağırlamaya devam edeceğini vurguladı..

Ülkede 4 Ekim'den itibaren kırmızı, sarı ve yeşil ülkelerin yer aldığı mevcut trafik ışığı sistemi kaldırılacak ve yalnızca tek bir

"kırmızı liste" yer alacak..

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor..

Seyahat listesinde 5 Ağustos'ta yapılan güncellemeye göre, daha önce 1750 sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibarıyla 2 bin 285 sterline çıkarılmıştı..