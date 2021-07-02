Üye Girişi
İnovatif yerli Korona virüs aşısı Covibel faz-2 aşamasında - Son Dakika

İnovatif yerli Korona virüs aşısı Covibel faz-2 aşamasında

02.07.2021 14:32
İnovatif yerli Korona virüs aşısı Covibel faz-2 aşamasında, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı adayı listesinde yer alan virüs benzeri parçacık temelli Covid-19 aşısı Covibel, Sağlık Bakanlığı'ndan Faz-II (klinik) çalışmaları için onay aldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı adayı listesinde yer alan virüs benzeri parçacık temelli Covid-19 aşısı Covibel, Sağlık Bakanlığı'ndan Faz-II (klinik) çalışmaları için onay aldı.
Projede şu anda Faz-II ve ölçek büyütme döneminde bulunulurken bir yandan da Faz-III çalışmalarına hazırlanılıyor.
Nobel İlaç Biyoteknoloji ve Yeni Ürün Değerlendirme Direktörü Dr. Hasan Ersin Zeytin, "Biyoteknolojik prosess geliştirme laboratuvarımız 2019 Ocak ayında aktive oldu, 2020 Aralık ayında ise aşı üretebilmek için GMP sertifikamızı aldık. Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak farklı moleküllerin ve üretim lotlarının eş zamanlı analizi için de yüksek teknolojili kalite kontrol laboratuvarlarımız geçtiğimiz Aralık ayından beri faaliyet göstermekte. Aşı projesi kapsamında TÜBİTAK, ODTÜ ve Bilkent Üniversiteleri ile bir araya geldik. 2020'de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip kamu, ilaç sanayi ve akademi arasındaki yıllardır süre gelen uçurumu kapattık. Kriz döneminde elde edilen bu büyük başarı sayesinde, DSÖ tarafından belirtilen standartlarda, hem insan hem ekipman altyapımızla çok kısa bir süre içinde Covid -19 aşımızı geliştirip, üretmeyi başardık. TÜBİTAK Marmara Teknokent'te sürdürmekte olduğumuz aşı projesinde ODTÜ'den 10, Bilkent Üniversitesi'nden ise 12 öğrenci ve öğretim üyesi ile birlikte Nobel'den tıp, moleküler biyoloji, genetik ve biyomühendislik gibi farklı disiplinlerden ve uluslardan 73 kişi görev alıyor" dedi.
İnovatif VLP aşısının içinde diğer aşılardan farklı olarak SARS-COV2 virüsünün sentezleyebildiği dört farklı proteinin bulunduğunu belirten Zeytin, yerli aşının Faz-I çalışmalarına göre etkin bağışıklık yanıtı sağladığına dikkat çekerek aşı hakkında şu detayları paylaştı:
"Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) listesinde de yer alan yenilikçi, güvenilir ve eşsiz aşımız genetik materyal içermediği için üreticiyi veya aşıyı uygulayanları partiküllere maruz kalmaları durumunda enfekte edemiyor. Aynı sebepten, enjekte edildikleri bireylerin sisteminde de çoğalamıyorlar, bu da onları bazı açılardan diğer aşılardan daha güvenli kılıyor diyebiliriz. Şu anda Faz-II ve ölçek büyütme döneminde bulunduğumuz VLP aşımızın bir yandan da Faz-III çalışmalarına hazırlanıyoruz. Varyant tehlikesine karşı kolayca yeniden tasarlayabileceğimiz Covibel aşımızın en kısa zamanda halkımızın hizmetine sunulması tek arzumuz".
Zeytin, Faz-II çalışmasının kısa sürede tamamlanabilmesi adına gönüllü olmak isteyenler için gerekli kriterleri de şöyle açıkladı:
"Çalışmaya katılabilmek için 18-59 yaş aralığında ve genel sağlık durumunun iyi olması yeterlidir. Daha önce aşı olmamış veya Covid geçirmemiş hemen herkes bu çalışmaya katılabilir. Cinsiyetin hiçbir önemi yok. Gönüllü olacak kişinin bilinen herhangi bir aşıya veya bir bileşenine karşı alerjik reaksiyon öyküsü yoksa, hamile değilse, hamile kalmayı planlamıyorsa, emzirmiyorsa, immün yetmezlik teşhisi bulunmuyorsa çalışmada yer alması mümkün. Bunlara ek olarak, bağışıklık baskılayıcı, anti alerjik, sitotoksik, inhaler veya kortikosteroid gibi ilaçları halihazırda kullanmakta olanları, güvenlik önlemleri ve DSÖ'nün belirlediği kurallar doğrultusunda bu çalışmamıza dahil edemiyoruz. Şiddetli kardiyovasküler bozukluklar (aritmi, iletim bozuklukları, miyokard enfarktüsü öyküsü, kontrolsüz hipertansiyon) veya şiddetli kronik rahatsızlıkları (astım, şeker hastalığı, tiroid rahatsızlıklarıvb), bulunan vatandaşlarımız da maalesef aynı sebeplerden araştırmacı tarafından eleniyor. Şu an için 330 gönüllüye ihtiyacımız var ve plasebo kullanılmayacak".
(İHA)

İnovatif yerli Korona virüs aşısı Covibel faz-2 aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnovatif yerli Korona virüs aşısı Covibel faz-2 aşamasında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu 15:12 Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 15:01 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları 14:36 Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır 14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda 14:25 Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı 14:24 Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı 14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı 13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı

Son Dakika Haberleri
15:17 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
15:11 Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu
14:52 Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi
14:35 Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır
14:27 Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı
14:24 Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı
14:23 Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası
13:50 Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler
13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı
16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi         
15:18
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum         
15:06
Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi         
14:52
Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi         
14:35
Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı         
14:28
Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası         
14:24
Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor         
14:03
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti         
11:16
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek         
10:47
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 15:22:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnovatif yerli Korona virüs aşısı Covibel faz-2 aşamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement