İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu: Hak ihlallerini gündemimize alıyoruz

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, "İnsan hakları konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, koruma güvence mekanizmalarının artırılması noktasında birçok insan haklarına dahil edilebilecek, o çerçevede değerlendirilebilecek hak ihlallerini gündemimize alıyoruz" dedi.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Adana Valisi Süleyman Elban, Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel, Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, ilçe belediye başkanları, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, sivil topluk kuruluşları (STK) temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kılıç, insani değerleri korumanın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Hangi dil, din, ırktan olursa olsun bütün insanların her birinin eşitlik temelinde aynı haklara doğuştan sahip olduğunun kabul edilmesi fikri uzun tarihsel mücadeleler neticesinde bu noktaya geldiğini söyleyebiliriz. İnsan hakları konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, koruma güvence mekanizmalarının artırılması noktasında birçok insan haklarına dahil edilebilecek, o çerçevede değerlendirilebilecek hak ihlallerini gündemimize alıyoruz. Buna ilişkin hak bilincinin artırılması, hak ve sorumluluk bilincinin artırılması, kamu ve toplumsal farkındalığın oluşturulması noktasında çaba ve gayret içerisindeyiz. Ayrımcılığın giderilmesi, eşitlik ilkesinin tesis edilmesi ve bu eşitliğin hem insan hakları hukuk düzeni tarafından hem kamu düzeni tarafından korunması devletin bir yükümlülüğü, görevidir. Biz de bu görevi tahkim etmek adına kurum olarak buna destek oluyoruz" diye konuştu.

'AYRIMCILIKLA İLGİLİ BİRÇOK KONU SUÇ KAPSAMINA GİRDİ'

Türkiye hukukunda ve diğer ülkelerin hukukuna ayrımcılıkla ilgili birçok konunun suç kapsamına girdiğini hatırlatan Vali Elban, "Bu suç kapsamına girenler, ceza hukukuna göre yargılama hukukunun gündeminde. Uygulamada insanları rahatsız eden, eşit olmayan, birini diğerinden sürekli farklı tutan uygulamalar, tutum ve davranışlar mevcut. Bunların bilimsel olarak tespit edilmesi ve raporlanması ve bazı tespitlerle yargının önüne gidebilmesi suç ve suça dayanak teşkil edecek hususlarda yargının önüne gidebilmesi için bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bu mekanizma da insan hakları ve eşitlik kurumu olarak ülkemizde kuruldu. Kurulduğu günden bu yana çok önemli görevler yapıyor" ifadelerini kullandı.