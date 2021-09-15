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'İNSANLIK SEFERBERLİĞİ'NDE MUTLU SON - Son Dakika

'İNSANLIK SEFERBERLİĞİ'NDE MUTLU SON

15.09.2021 12:37

BURSA'da akut karaciğer yetmezliği tanısı konulan Suriye uyruklu ailenin 16 aylık bebeği Tamer Al Jadou, birçok kamu kurum ve kuruluşun desteği ile karaciğer nakli oldu.

BURSA'da akut karaciğer yetmezliği tanısı konulan Suriye uyruklu ailenin 16 aylık bebeği Tamer Al Jadou, birçok kamu kurum ve kuruluşun desteği ile karaciğer nakli oldu. Suriye'den Türkiye'ye getirtilen üvey annesinden alınan karaciğer parçası ile hayata tutunan Tamer, 5 ay süren tedavi sonucu sağlığına kavuştu.

Suriye uyruklu baba Saleh El Ceddu ile anne Nadima Al Jadou çifti, geçen yıl 28 Nisan'da dünyaya gelen çocuklarına Tamer ismini verdi. 6 aylıkken hastaneye kaldırılan Tamer'e, akut karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) yatılı tedavisine başlanan Tamer'in karaciğer nakli olmasına karar verildi. Annesi ile kan grubu uyuşmazlığı yaşayan Tamer'e babası da obez olduğu için karaciğerinin bir parçasını veremedi.

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre kadavradan Türk vatandaşı olmayan kişiye organ nakli yapılamadığı için Tamer'in ailesi, nakil için yakın akrabalarını araştırmaya başladı. Ailenin aklına son olarak Tamer'in Suriye'de yaşayan üvey annesi Hmameh Elhalef (30) geldi. Elhalef'in, Bursa'ya gelmesinin zaman alacağı belirterek kadının testlerinin Suriye'de yapılmasına karar verildi. Tetkikler sonucu Elhalef'in karaciğerinin uygun olduğu belirlendi.

6 ÇOCUĞU İLE TÜRKİYE'YE GELDİ

Bunun üzerine BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi görevlileri, üvey annenin Suriye'den Türkiye'ye getirilmesi için Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile iletişime geçti. Değerlendirmeler sonucu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Kilis Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün de girişimleriyle üvey annenin 3 çocuğuyla Türkiye'ye gelmesi için izin alındı. Sınır ötesinde görevli Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir ekip, Halep'teki Hmameh Elhalef ve çocuklarını Türkiye sınırına getirdi. 3'ü üvey 6 çocuğu ile Türkiye sınırına gelen Hmameh Elhalef, diğer 3 çocuğunun da Bursa'ya gelmesini isteyerek, şartının kabul edilmemesi halinde organ naklini gerçekleştirmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine seferber olan yetkililer, uzun bir uğraştan sonra diğer 3 çocuk için de Türkiye'ye giriş izni aldı. Türkiye'ye gelen Hmameh Elhalef ve 6 çocuğu Gaziantep'e getirildi. Maddi durumu iyi olmayan ailenin otobüs biletleri de göç idaresindeki yetkililer ve polis memurları tarafından alındı.

İTFAİYE ERLERİ VE POLİSLER KAN VERDİ

Bursa'ya gelen Hmameh Elhalef'in organ verebilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü Başkanlığı'nda Etik Kurulu acil bir toplantı yapıldı. Etik Kurulu'nun onayının ardından Hmameh Elhalef, Bursa Uludağ Üniversitesi'ne yatırıldı. Ameliyata alınan Hmameh Elhalef için operasyon sırasında 20 ünite kana ihtiyaç duyuldu. Kan ihtiyacı ise Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, polisler ve hastane personeli tarafından karşılandı. 28 Nisan'da üvey anneden alınan karaciğer, 1'inci yaş gününde Tamer'e nakledildi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Sağlık durumu iyiye giden Tamer bebek, ameliyattan 4 ay sonra taburcu edildi. Ancak hijyenik olmayan bir ortamda yaşamaya başlayan Tamer, yeniden hastalandı. Ateş şikayetiyle hastaneye gelen Tamer'in bağırsaklarında virüs olduğu tespit edildi. Doktorlar, Tamer'in iyileşene kadar hastanede hijyenik ortamda kalması gerektiğine karar vererek yeniden yatış kararı verdi. Bir ay daha tedavi gören Tamer, bu sabah saatlerinde taburcu oldu. Nakilden önce karnı şişen, kilo veren, ten rengi değişen ve hayati tehlikesi bulunan Tamer, nakilden 5 ay sonra sağlığına kavuştu.

'YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ'

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya, "Tamer çok zor bir yaşam mücadelesi verdi. Ailesi de ona destek oldu. Gerçekten ilginç bir hikaye oldu. Uluslararası bir çalışma yürütüldü. Tamer çocuğumuzun yaşayacak günü varmış. Biraz zaman aldı ama gelinen noktada hem aile hem de biz çok mutlu olduk" dedi.

'TAMER'İ YAŞATTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Sorumlusu Prof. Dr. Tanju Özkan da "Babası kan grubu itibarıyla nakile uygundu ama o dönemde obez olduğu için vücut porsiyonları izin vermedi. Annesinin kan grubu uygun değildi. 2 ay kadar sonra, bu tedavilerin 30'uncusunu uygularken babası, üvey annesinin kan grubunun uygun olduğunu söyledi ama üvey annesi Halep'deydi. Valiliğimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, Dışişleri Bakanlığı ve idari personelimiz başta olmak üzere herkesin el birliğiyle çalışması sonucu yazdığımız epikriz raporu sonucu Suriye'den üvey anne, Türkiye'ye getirildi. Testlerin uygun bulunması sonucu 28 Nisan gibi karaciğer naklini yaptık. Şimdi durumu çok iyi. Elimizde büyüdü, nakil olduğunda 1 yaşını doldurmuştu. Şu an 16 aylık. Daha önceden yapamadığı aktiviteleri şimdi yapabiliyor. Sosyal bağlantıları kurabiliyor. Sosyal gelişimi iyi bir çocuktu. Bu çocuğa böyle bir şans verebildiğimiz için, hayata tutunan, canla başla yaşamak isteyen bu çocuğu yaşattığımız için bizler çok mutluyuz" diye konuştu.

'ÖLECEK DİYE KORKUYORDUK'

Tamer'in öz annesi Nadima Al Jadou, şunları söyledi:

"İlk başta Allah'a şükrediyoruz. Hastanede çalışan tüm personele teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlk başlarda çocuğumuz ölecek diye korkuyorduk. Çok şükür çok mutlu olduk. Oğlumuzu iyileştiren herkese çok teşekkür ediyoruz. İlk başta kaybedeceğiz diye çok korkuyorduk ama hayata tutundu."

'İNSANLIK SEFERBERLİĞİ'NDE MUTLU SON
'İNSANLIK SEFERBERLİĞİ'NDE MUTLU SON
'İNSANLIK SEFERBERLİĞİ'NDE MUTLU SON
'İNSANLIK SEFERBERLİĞİ'NDE MUTLU SON
'İNSANLIK SEFERBERLİĞİ'NDE MUTLU SON
'İNSANLIK SEFERBERLİĞİ'NDE MUTLU SON
'İNSANLIK SEFERBERLİĞİ'NDE MUTLU SON
'İNSANLIK SEFERBERLİĞİ'NDE MUTLU SON
'İNSANLIK SEFERBERLİĞİ'NDE MUTLU SON
'İNSANLIK SEFERBERLİĞİ'NDE MUTLU SON
'İNSANLIK SEFERBERLİĞİ'NDE MUTLU SON
'İNSANLIK SEFERBERLİĞİ'NDE MUTLU SON
'İNSANLIK SEFERBERLİĞİ'NDE MUTLU SON
'İNSANLIK SEFERBERLİĞİ'NDE MUTLU SON
'İNSANLIK SEFERBERLİĞİ'NDE MUTLU SON

Türkiye, Suriye, Bursa, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İNSANLIK SEFERBERLİĞİ'NDE MUTLU SON - Son Dakika


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