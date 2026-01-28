İpekyol Group\'tan Kız Meslek Lisesi\'ne Atölye Desteği

TÜRKİYE'nin ilk kız meslek liselerinden Bursa Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki atölye Ipekyol Group tarafından yenilendi. Proje ile mesleki eğitimin niteliğini artırmak, genç kadınları hazır giyim sektörünün gerçek üretim süreçleriyle buluşturmak ve kadın istihdamını güçlendirmek amaçlanıyor.

Kadın istihdamında sektörde öne çıkan şirketlerden Ipekyol Group, atölye projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda Bursa Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki mevcut atölye yenilenerek güncel üretim dinamiklerine uygun hale getirildi. Atölyede öğrencilerin sektörün işleyişini yerinde deneyimleyebileceği bir eğitim ortamı oluşturulduğu kaydedildi.

Proje ile genç kadınların mezuniyet sonrası iş hayatına daha donanımlı, özgüvenli ve hazır bireyler olarak katılmasını hedefliyor. Atölye çalışmaları, Ipekyol Group'un eğitim, kadın istihdamı ve sosyal sorumluluk alanlarını bir bütün olarak ele alan uzun vadeli yaklaşımının önemli bir parçası olarak konumlanıyor.

Ipekyol Group CEO'su Uğur Ayaydın, projeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Kadın istihdamında yüzde 83 oranıyla sektörde öne çıkan markalardan biriyiz. Necatibey Kız Meslek Lisesi çok güçlü bir eğitim altyapısına sahip. Biz de bu güçlü yapıyı sahadaki gerçek üretim süreçleriyle buluşturmak istedik. Bu projeyi geçici bir destek olarak değil; mesleki eğitimi üretimle entegre eden, kadın istihdamını güçlendiren uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz." Atölyede eğitim alan öğrencilere de seslenen Ayaydın, genç kadınların ülkenin üretim gücü için taşıdığı potansiyele dikkat çekti.

Grup, Türk Eğitim Vakfı (TEV) aracılığıyla yürüttüğü burs destekleriyle birlikte bu atölye modelini yaygınlaştırmayı ve mesleki eğitimden istihdama uzanan sürdürülebilir bir etki alanı oluşturmayı amaçlıyor. Proje, kız çocuklarının eğitimi ve kadınların üretim dünyasında daha güçlü yer alması açısından örnek bir sosyal etki modeli olarak öne çıkıyor.