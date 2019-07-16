Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Salih, Filistin Başbakanı ile görüştü
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Irak Cumhurbaşkanı Salih, Filistin Başbakanı ile görüştü

1 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Filistin Başbakanı ile görüştü, System.String[]
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, başkent Bağdat'taki Selam Sarayı'nda Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'yi kabul etti. Salih ile Iştiyye, Filistin'deki siyasi gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yolları hakkında görüştü.

Cumhurbaşkanı Salih, Irak'ın kardeş Filistin halkını Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması için desteklediğini vurguladı. Salih, Filistin Başbakanı Iştiyye ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Irak'ta yaşayan Filistinliler haklarından yararlanmalı ve tüm hakları sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Filistin Başbakanı Iştiyye ise "Irak ile her alanda ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Irak'ın, Filistin meselesini farklı düzeylerde destekleme tutumunu takdir ediyoruz" diye konuştu.

Filistin Başbakanı Iştiyye, dün iş adamları ve bakanların yer aldığı bir heyetle Bağdat'a geldi. - BAĞDAT
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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:19 Kaynak: İHA
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