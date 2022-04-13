İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Iraklı mevkidaşı Hüseyin Tahran'da görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD yaptırımları nedeniyle bölge ülkelerinde dondurulmuş İran'a ait mali varlıkların serbest bırakılması için ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Abdullahiyan, başkent Tahran'ı ziyaret eden Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle Irak'ta dondurulan ülkesine ait mali varlıkların serbest bırakılması konusunda ön anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Bölge ülkelerinde bloke edilen döviz kaynaklarıyla ilgili soru üzerine, adını açıklamadığı bir ülkeden heyetin konuyla ilgili görüşmek üzere dün Tahran'ı ziyaret ettiğini aktaran Abdullahiyan, "Yabancı bankalardan biri ile bloke edilen mali varlıklarımızın ne zaman ve nasıl serbest bırakılacağıyla ilgili ön anlaşma sağlandı." ifadesini kullandı.

İran'ın Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi için gerçekleştirdiği görüşmelere ev sahipliği yapan Irak hükümetine teşekkür eden ve bölgesel diyaloğun önemini vurgulayan Abdullahiyan, "Irak hükümetinin İran-Suudi Arabistan görüşmelerini yeniden başlatma çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Suriye'deki durumun da Iraklı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede gündeme geldiğini aktaran Abdullahiyan, "Suriye topraklarının bir kısmının askeri üsler tarafından işgal edilmesine karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Suriye halkı; bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün gölgesinde kendi geleceğine karar vermelidir." diye konuştu.

Abdullahiyan, görüşmede Afganistan'daki gelişmeleri de ele aldıklarını aktararak şöyle konuştu:

"Afganistan'daki tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz. İran, Afganistan'daki yönetimin tanınmasını bu ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulması şartına bağlamaktadır."

"İran ile Körfez'deki Arap ülkeleri arasındaki sorunları diyalog yoluyla çözmeliyiz"

Hüseyin ise İranlı mevkidaşı ile Tahran'ın Körfez'deki Arap ülkeleriyle ilişkileri ve Irak'ın bu konudaki rolünü görüştüklerini dile getirerek "Tahran bazı güvenlik sorunlarından şikayet ediyor, bu sorunları diyalog yoluyla çözmeliyiz." dedi.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki müzakerelere ilişkin Hüseyin, "Görüşmeler bir süre devam etti sonra durdu. Görüşmelerin bir sonraki turunun gerçekleşmesini umuyoruz. Bunun zamanlaması hakkında açıkça bir şey söyleyemem ancak taraflar bunu yapmaya istekli." şeklinde konuştu.

Yemen'de sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye'de de istikrarın ülkesi için önemli olduğunu ve bu ülkede istikrarın tesis edilmesine yönelik tüm çabaları desteklediklerini söyledi.

Hüseyin, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulması ve bu kabinenin Afganistan'daki tüm etnik grupları ve partileri içermesi gerektiği konusunda İran ile hemfikir olduklarını sözlerine ekledi.