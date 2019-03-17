Irak, İran ve Suriye Arasında Askeri Toplantı
48 dakika önce
Irak, İran ve Suriye Genelkurmay Başkanları, bölgedeki gelişmeleri görüşmek ve teröre karşı askeri işbirliği sağlamak amacıyla bir araya gelecek.
Irak
, İran
ve Suriye
Genelkurmay Başkanları, bölgedeki gelişmeleri görüşmek ve teröre karşı askeri işbirliği sağlamak amacıyla bir araya gelecek.
Irak Genelkurmay Başkanı Osman Gani, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri, 3'lü Genelkurmay Başkanları toplantısı için Suriye'nin başkenti Şam
'a geldi. Terörle mücadele yollarının ele alınacağı toplantında, 3 ülkenin ortak savunma mekanizmasını geliştirme yollarının ele alınması bekleniyor.
İran Genelkurmay Başkanı Bakiri Suriye'ye gitmeden önce yaptığı açıklamada, Suriye'de askerinin bulundurmasını isteyen herhangi bir ülkenin en kısa süre içerisinde Suriye yönetimiyle koordine etmesi gerektiğini söyledi. İran basını, Bakiri'nin ziyaret kapsamında Fırat
bölgesi, Bukemal ve Deyrizor
bölgelerini ziyaret edeceğini açıkladı.
3 ülke arasında güvenlik toplantısının İran Cumhurbaşkanı Ruhani
'nin geçen hafta Irak'a yaptığı ziyaretin ardından yapılması dikkat çekti. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:10 Kaynak: İHA
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